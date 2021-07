El último detenido por la agresión mortal se llevó el móvil de Samuel

El lugar en el que cayó Samuel se ha convertido en un altar en su memoria. MARCOS MÍGUEZ

Ya son cuatro los detenidos por la paliza mortal a Samuel. Pero habrá más. El último fue arrestado el miércoles por la noche y, al contrario que los anteriores, sí se prestó a declarar en la comisaría de la Policía Nacional. Supuestamente, es el joven que le quitó el móvil a la víctima cuando quedó tendida en el suelo tras recibir decenas de golpes por todo el cuerpo. También se cree que participó en la brutal agresión. Por eso se le imputan los delitos de homicidio y de apropiación indebida.

Está previsto que hoy pasen a disposición judicial los arrestados el martes, a los que la policía mantuvo en los calabozos hasta donde la ley le permite, 72 horas. Pese a negarse a contestar a las preguntas de los investigadores, más allá de escudarse en que estaban ebrios, se optó porque permanecieran en dependencias policiales. Por varias razones. Para encontrar más pruebas que echarles encima y, además, ya que ellos no quisieron hablar, tal vez otros hablarían por ellos durante los días que estuvieron encerrados. Se desconoce por el momento si el detenido la noche del miércoles pasará hoy a disposición judicial o también estará 72 horas en el cuartel de Lonzas.

Ninguno de los detenidos tiene antecedentes. Y eso complicó la investigación. Como sus rostros, huellas, identidad y localización no están en las bases de datos policiales, su identificación fue más complicada. Eso supuso, según fuentes de la investigación, que solo los vídeos captados por las cámaras de tráfico y de establecimientos cercanos al lugar del crimen sirvieran para poner nombre a los implicados en la agresión. Fue y está siendo una labor complicada, de ahí que no se hayan producido por el momento más arrestos, aunque no se descartan más detenciones de otros jóvenes que, supuestamente, participaron en la paliza. Para llegar a los cuatro que sí fueron identificados, la policía tuvo que emplear decenas de horas de trabajo repasando las grabaciones, la inmensa mayoría de ellas sin la calidad suficiente para identificar a los autores.

Detienen a una cuarta persona por el crimen de Samuel Luiz en A Coruña A. Mahía

Así que para localizarlos fue fundamental la aportación de los cerca de veinte testigos que hablaron con los investigadores, algunos de los cuales se presentaron sin ser llamados. Fue valioso el testimonio de una persona que estaba cerca y pudo poner nombre a uno de los agresores. A partir de ahí, utilizando incluso las redes sociales del sospechoso, se llegó al resto de los detenidos, y con pinchazos telefónicos autorizados por la jueza del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, que es el que lleva el caso, si bien hoy será la jueza del número 1 la que tome las declaraciones, al estar de guardia. Luego remitirá las pesquisas a la instructora. También será la que decida si los envía a prisión provisional o no.

Sobre la posible motivación homófoba del crimen, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, señaló ayer que «tendrá que decidirlo la jueza». La policía, por su parte, cree que no se dan las circunstancias que el Código Penal establece para dictaminar un delito de odio.

El joven senegalés «ejemplo de amor para todos»

La única persona que no dudó en ayudar a Samuel de todas cuantas había —y eran muchas— a las tres de la madrugada del sábado en el paseo marítimo de Riazor, entre el Playa Club y la avenida de Rubine, es un chico senegalés que se encuentra en situación irregular en España. Cuando vio que la víctima estaba siendo golpeada por el joven que pensó que lo estaban grabando, corrió a meterse en medio. Sin pensarlo. Luego desapareció. Al carecer de papeles, tuvo miedo de que apareciese la policía y lo identificase.

Su arrojo y valentía llevó a las amigas de Samuel a intentar localizarlo para agradecerle ese gesto, «que no tuvo nadie de los allí presentes». Y lo lograron. Se encontraron con él y ahí descubrieron que se encontraba en situación irregular en el país. Por eso, desde entonces, no paran de hacer campaña para que el Gobierno le dé la residencia y luego la nacionalidad. «Porque gente así tiene que estar con todos nosotros», dice uno de los que conocían al fallecido. Las amigas se reunieron con el joven inmigrante en la calle Fama de A Coruña. Allí estaba Jefferton Ferreira, amigo de la familia del fallecido, grabando el encuentro para luego publicarlo en YouTube. En las imágenes se ve a las amigas de Samuel Luiz abrazándolo y dedicándole un aplauso, al que se unieron muchas de las personas que se encontraban en las terrazas.

«Tuvo la valentía de ayudar»

Lina, una de las amigas más cercanas de Samuel, reprodujo el vídeo en su cuenta de TikTok y dirigió al protagonista unas bonitas palabras compartidas por miles: «La única persona que intentó ayudar a Samuel y que es un ejemplo de amor y compasión para todos. Dar las gracias a este chico humilde, lleno de pena y tristeza de tener que vivir lo mismo y tener la valentía de ayudar a Samuel».