Feijoo califica como «lamentable» el uso político del crimen de Samuel

PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Xunta cree que algunos diputados del Parlamento de Galicia están manteniendo un comportamiento «lamentable» por utilizar el crimen del joven coruñés Samuel Luiz «para facer política», algo que, a su juicio, «sobrepasa as raias admitidas». Sin decir nombres propios ni identificar a la formación recordó que, según las últimas informaciones, los detenidos han declarado que no conocían a la víctima, por lo que pidió que no se saquen conclusiones «directas e inmediatas relacionadas entre a causa, disparatada, e o efecto».

Alberto Núñez Feijoo, que atendiendo a las declaraciones públicas de los últimos días se podría referir a la líder del BNG, Ana Pontón, afirmó que los políticos «non somos nin xuíces, nin policías», e informó de que la Xunta no tiene ninguna notificación para pronunciarse de otra manera que no sea denunciando «un acto miserable e unha covardía», por las circunstancias que rodearon a la paliza. Sin embargo, cree que otras formaciones políticas condenan con más o menos intensidad «en función de quen sexa o autor ou a vítima. Nós non o miramos, a nosa condena é igual de rotunda sexa quen sexa a persoa». Para el líder gallego, que algún grupo parlamentario en Galicia «faga políica cun asasinato é algo que xa forma parte da súa biografía, tanto política como individual», insistió sin personalizar su reflexión.