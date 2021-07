Ana Pontón exige al Gobierno y a la Xunta mantener el ritmo de vacunación en verano

Sandra Alonso

Ana Pontón considera incomprensible reducir el ritmo de vacunación en verano, estación en la que crece la socialización, sobre todo entre los jóvenes. La portavoz nacionalista solicita al Gobierno de Pedro Sánchez y al autonómico continuar con el protocolo de vacunación como hasta ahora: «O que é evidente é que o virus non se vai de vacacións no verán e non se entende que xusto cando máis aumenta a socialización se poida retrasar a vacinación, tendo en conta, ademais, que o grupo social que máis se move e se relaciona é a mocidade».

La líder nacionalista agradece a esta generación su esfuerzo durante la pandemia, teniendo en cuenta que en la etapa en la que se encuentran es vital relacionarse y pasarlo bien. Paralelamente, los insta a seguir manteniendo la prudencia y responsabilidad.

Pontón señala a la juventud como el segundo grupo de edad, después de los mayores, que más se vio afectado por el covid, tanto a nivel social por la pérdida de relaciones, como a nivel económico por la falta de acceso al mercado laboral.