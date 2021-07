La Eurocámara reclama acelerar el despliegue del sistema de seguridad que no estaba activo en Angrois

PACO RODRÍGUEZ

La muerte de 80 personas y los 144 heridos en el accidente de Angrois han servido como argumento en una resolución sobre seguridad y señalización ferroviaria aprobada por la Eurocámara para reclamar la aceleración del despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, conocido como ERTMS. Este mecanismo de frenado, que no era de obligatoria instalación en el momento del fatal siniestro, no estaba presente en la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente hace ahora casi ocho años. La referencia en el informe europeo fue introducida a partir de una enmienda impulsada por el BNG.

«El despliegue del sistema es demasiado lento y requiere una mejor coordinación y más inversiones», advierten los eurodiputados. La resolución sobre seguridad y señalización ferroviaria, aprobada por 667 votos contra 11 y 14 abstenciones este miércoles, examina el ERTMS y pide su «pleno» despliegue.

Los eurodiputados destacan que, a pesar de las iniciativas anteriores, el despliegue del ERTMS está «muy retrasado» y aún no se ha logrado la interoperabilidad «total», por lo que debería «multiplicarse por diez» el ritmo de aplicación de este mecanismo. Sugieren de ese modo que el despliegue completo «aumentaría la capacidad de tráfico hasta en un 30% en la infraestructura ferroviaria existente y es esencial para lograr los objetivos climáticos y de transición digital». En enero del 2017 se aprobó un nuevo Plan de Despliegue Europeo del ERTMS, en el que se estableció el calendario para su instalación en los corredores de la red básica, seguido por otro plan de acción publicado por la Comisión que proponía como objetivo convertir un tercio de los corredores de la red básica para el 2023.

El presupuesto de la Unión apoyó el despliegue del ERTMS en los últimos seis años con un presupuesto total estimado de 2.700 millones de euros. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo advierte sobre las «graves demoras» en su instalación en la red básica y que esta no finalizará antes de la fecha límite fijada en el 2030 debido a la falta de coordinación entre los Estados miembro. Los eurodiputados calculan que las inversiones necesarias en la red central ascienden a 12.000 millones en los sistemas terrestres y otros 5.000 para los de a bordo.

El despliegue completo del mecanismo, según se recoge en el informe, permitiría aumentar la capacidad de tráfico hasta un 30 % en las infraestructuras ferroviarias existentes.

Referencia «explícita» con la enmienda del BNG

La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, reivindica haber alcanzado que el informe presentado por la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao, incluyese dos enmiendas relacionadas con el recuerdo a las víctimas del accidente y con el aumento de la seguridad ferroviaria.

Así, apunta que una de ellas hace referencia «explícita» al siniestro y la otra considera imprescindible «multiplicar urxentemente por 10 o ritmo de despregue do ERTMS para lograr a transición dixital e mellorar a seguridade do sistema ferroviario da Unión, así como para mellorar a seguridade dos pasaxeiros e traballadores do sector ferroviario». Miranda subraya que «non se pode deixar de dar pasos na mellora da seguridade ferroviaria para evitar que ocurra outro accidente como o do tren Alvia».

El siniestro tiene pendiente la apertura de juicio oral con el maquinista y el exresponsable de seguridad de Adif como presuntos autores de esos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave.