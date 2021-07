El sector pirotécnico teme su desaparición y reclama a la Xunta su reapertura

Espectáculo de pirotecnia ante Os Fornos. c.gabino

El sector de la pirotecnia en Galicia, compuesto por más de 100 trabajadores y creador de empleo, indirectamente, para otros 100, reclama a la Administración autonómica su desescalada, ya que a día de hoy todavía sigue cerrado. La Asociación Gallega de Industrias Pirotécnicas mete prisa a la Xunta de Galicia, pues ve la extinción de su actividad como un hecho cercano. Mientras que en los años 80 había en la comunidad 45 empresas, a día de hoy tan solo quedan 16.

La Consellería de Sanidade de la Xunta decretó, en una orden del 25 de junio, el cierre temporal de diferentes actividades, entre las que se encuentran los espectáculos pirotécnicos. La asociación gallega analiza las circunstancias que rodean a la normativa y manifiesta: «Carece de fundamento e non ten xustificación», alegando que las exhibiciones se celebran al aire libre y se pueden ver desde varios kilómetros a distancia, controladas por las administraciones locales.

Para continuar con su argumentario, la Asociación Gallega de Industrias Pirotécnicas establece una comparación entre su situación y la de otras partes del país: «No resto de España, nas outras comunidades autónomas non existe tal prohibición». Además, añade: «Se non podemos traballar no verán, estamos mortos». Esta estación del año, junto a todas sus fiestas, es la que concentra la mayor parte del negocio de las empresas pirotécnicas gallegas.

El sector de los fuegos artificiales, que facturaba antes de la llegada de la pandemia sobre tres millones de euros al año, lanza una llamada de auxilio a la Administración autonómica y, específicamente, a la Consellería de Sanidade, denunciando su «total indefensión». La actividad de esta área económica representa una tradición enraizada en la cultura popular del pueblo gallego desde hace siglos, llegando a declarar este sector: «En Galicia non hai festa sen foguetes».