El sector turístico mantiene por ahora las reservas pese al repunte del virus

Turistas y peregrinos en la zona monumental de Santiago de Compostela durante el fin de semana PACO RODRÍGUEZ

Las reservas hoteleras no se han visto afectadas, por ahora, por el aumento de la incidencia acumulada tanto a nivel nacional como autonómico. Entre los motivos de esta estabilidad, desde el sector del turismo apuntan a la diferencia entre esta ola de coronavirus y las anteriores. «Estamos en una fase de la pandemia distinta en la que la gente no se fija tanto en el número de casos, sino en la gravedad de los mismos», explica Alberto Alonso, miembro del Clúster de Turismo de Galicia. Su argumento hace referencia a que, a diferencia de otras veces, la subida del número de personas contagiadas con el virus no ha provocado el aumento de la presión hospitalaria. «Existe la sensación generalizada de que la situación está más controlada, sobre todo por el alto porcentaje de gente vacunada», añade.

En general, desde el sector turístico consideran difícil hacer previsiones de cara a esta temporada estival de vacaciones. Aunque las tasas de ocupación hoteleras son bastante altas hasta la fecha, una de las medidas que ha provocado la pandemia ha sido la posibilidad de cancelación de las reservas hasta prácticamente el último momento, lo que reduce la capacidad de anticipar los resultados.

Por su parte, la Xunta confía en la que la marca «Galicia, destino seguro» ayude a que se cumplan las buenas perspectivas. De hecho, esperan que estas vacaciones se superen los datos de 2020 y se llegue al millón de visitantes en verano y a los tres millones en todo el año. Sin embargo, teniendo en cuenta la peculiaridad del año pasado, desde el Clúster de Turismo plantean que «lo interesante es plantearse cuándo vamos a volver a datos de antes de la pandemia». Mientras que en el 2019 visitaron la comunidad cinco millones de turistas, la asociación también prevé que el año acabe con tres millones de visitantes, la mitad de lo que se espera en un año Xacobeo normal.

El sector turístico gallego espera que todos los hoteles reabran este mes mónica p. vilar

Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresas Turísticas de Sanxenxo, apunta que, aunque es pronto para evaluar, «no es nada nuevo» que la subida de casos pueda suponer un perjuicio directo para el sector. Sin embargo, insiste en que los hosteleros «tenemos que estar serenos, pues hay muchas reservas y, por el momento, no hay cancelaciones». Así, si las intenciones de los viajeros se mantienen relativamente estables, se espera una ocupación del 70 % en julio y del 80 % en agosto.

Las previsiones son sobre todo positivas en zonas como A Mariña, Rías Baixas y Ribeira Sacra, donde agosto ya presenta niveles de ocupación casi al completo, entre el 80 y el 90 %. Francisco Almuíña, presidente de la Federación Galega de Turismo Rural, se muestra optimista. «Hay que levantar un poco el ánimo, aunque estamos a la expectativa de que no haya brotes que obliguen a cerrar determinadas instalaciones y haya cancelaciones». Gracias a las vacunas y a la campaña de promoción del turismo, «el sector remontó en Semana Santa y los meses de mayo y junio se han portado bien». Ahora solo queda esperar a que estas reservas se materialicen en ocupación real y aumenten los ingresos de este sector, uno de los más perjudicados por el covid-19.

Otro tipo de turismo

Galicia se percibe como un destino seguro, ya sea por la baja incidencia que ha registrado durante toda la pandemia respecto al resto de comunidades o gracias a iniciativas como el Seguro Covid. Así lo afirma Alberto Alonso, quien considera que «lo que ha pasado en Mallorca ha sido muy concreto e incomparable al caso de Galicia por el tipo de turismo que se da aquí, más en contacto con la naturaleza y menos masificado».

Frente al turismo de fiesta, la mayoría de la gente que elige Galicia como destino apuesta por viajes en familia o entre grupos de amigos. En la comunidad, el mes de junio registró datos históricos de ocupación en cuanto a pisos turísticos. Así lo afirma Dulcinea Aguín, Presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, que explica que «a día de hoy las expectativas son muy buenas porque los pisos turísticos, en comparación con los hoteles, ofrecen menos espacios comunes, algo que la gente valora mucho en esta situación».

Algo parecido afirman desde Federación Galega de Turismo Rural, que consideran que el turismo rural es un privilegiado hoy día, pues la gente busca espacios naturales abiertos donde despreocuparse de aglomeraciones. En el polo opuesto, Juan Rivadulla, de la Asociación Gallega Agencias de Viajes, cuenta como la relación entre los presupuestos solicitados en agencias y el número de reservas no ha sido proporcional, pues «en junio ha habido más movimiento y la gente se ha animado a pedir información, pero apenas se han cerrado algunos viajes».