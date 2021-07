Feijoo denuncia que se desconocen aún los criterios para el reparto de los fondos europeos de reactivación

Javier Lizon | efe

El presidente de la Xunta aprovechó su visita a Madrid para reclamar la recuperación de la cogobernanza y blindar la objetividad y la «concurrencia competitiva» para «acertar» en el reparto de los fondos europeos Next Generation. Alberto Núñez Feijoo participó en una mesa de debate junto a los presidentes de Extremadura, Murcia, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Baleares, en el marco de la I jornada Next Generation de elEconomista, donde advirtió al Gobierno central que no puede olvidar que estos fondos son para devolver.

«Si los gastamos de forma inadecuada tendremos dos problemas: perderemos una oportunidad; y tendremos una deuda y muchas dificultades para devolver lo prestado», ha argumentado, antes de incidir en la importancia de acertar apostando por proyectos sólidos y a largo plazo, que mejoren la competitividad de la economía y que generen empleo», ha sentenciado.

«De momento no hay concurrencia, ni objetividad, ni cogobernanza y desconocemos cuáles son los criterios de reparto, cuando es necesario que existan para que las comunidades podamos competir en función de los proyectos presentados», ha incidido, al tiempo que ha recordado que el 68% de la candidatura gallega, que aspira a captar cerca de 20.000 millones de euros, está formada por inversión privada.

En esta línea, y a modo de ejemplo, Feijoo lamentó la decisión del Ministerio de Industria de gestionar de forma centralizada los más de 12.000 millones de euros que hasta ahora le corresponden a este departamento del Gobierno central a través de los Next Generation.

Asimismo, ha remarcado que de los fondos que hasta ahora distribuyó el Gobierno central --covid, REACT-UE, para sectores afectados por la pandemia y fondos territorializados vinculados a los Next Generation-- Galicia recibió «828 millones menos» de los que le corresponderían de acuerdo con el sistema de financiación autonómica, un hecho que cuestionó dado que el 50% del gasto público de España lo gestionan las comunidades, además de tener las competencias de sanidad, educación y servicios sociales.

Quejas por reparto de fondos en el plan de turismo sostenible

También en el marco del reparto de fondos, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en la «discriminación» a Galicia en el marco de los recursos del plan sostenible de turismo. «Ahora se nos dice que Galicia recibirá unos 25 millones menos y que se trata de favorecer más a comunidades con más perjuicios en el turismo», ha recordado.

En este punto, el vicepresidente gallego ha defendido que si los empresarios ligados a este sector pudieron «aguantar mejor» es «porque se dieron ayudas directas» desde la Administración autonómica y ha censurado que el paso del Gobierno central «no tiene lógica» y es «un ejemplo más de discriminación».

«Ya dijo Sánchez que iba a hacer lo que le diese la gana y aquí un ejemplo más que intentaremos corregir», ha añadido, antes de reivindicar que para Galicia este es «un año fundamental» (en el marco del Xacobeo bianual) y que, igual que no quiere «sacar a nadie» recursos, la Xunta tampoco consentirá que se le retiren a la Comunidad.