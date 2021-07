La Xunta reclama al Gobierno 25,2 millones de euros más en el plan de turismo sostenible

En la Praza do Campo de Lugo es donde se concentró más gente ante la reapertura de las terrazas Alberto López

Malestar en la Xunta por el reparto de fondos que prevé el borrador de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos (ESTD). El Gobierno trasladó que Galicia recibiría 79,8 millones de euros desde este año hasta el 2023, una distribución que la Xunta considera insuficiente y «discriminatoria», ya que Turismo de Galicia esperaba una cuantía total de 105 millones, 25,2 más de los previstos en el borrador. «O reparto discrimina a comunidades que, como Galicia, destinaron máis axudas directas ao sector durante a pandemia», advierte el Gobierno gallego.

Turismo de Galicia argumenta que uno de los criterios objetivos definidos para el reparto de fondos sea la caída de la afiliación a la Seguridad Social en lugar del volumen de afiliación. El organismo explica que la industria turística gallega tiene un perfil «atomizado» que le permite ser más resistente que la media nacional, por lo que considera que debería valorarse solo el volumen de afiliación si el objetivo de este baremo es financiar planes de sostenibilidad.

Además, recuerda que la Xunta hizo «un esforzo maior por evitar a caída de emprego por mor da pandemia no sector turístico», al otorgar ayudas directas a la hostelería y al turismo: «O Goberno galego entende que este criterio penaliza directamente a Galicia, xa que o reparto castiga a aquelas comunidades que maiores esforzos temos realizado para manter o emprego dentro do sector turístico». La comunidad es la séptima en número de afiliados en el sector, con un 4,7 % sobre el total de España, por detrás de las islas, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid. En este sentido, la Xunta recuerda la desventaja de Galicia frente a otros territorios al carecer todavía de trenes de alta velocidad, lo que favorece el «retraso relativo no desenvolvemento turístico galego».

La Xunta recuerda también que es una de las comunidades que ya manifestaron su compromiso con la sostenibilidad turística al participar en la convocatoria ordinaria de los planes de sostenibilidad turística en destino, cofinanciada por la propia comunidad.

Dudas sobre el Xacobeo

El Gobierno gallego pidió explicaciones a la Secretaría de Estado de Turismo sobre las inversiones concretas del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística, que establece las prioridades turísticas anuales, en lo relativo al apartado reservado al Xacobeo. Según lo dispuesto en la ESTD, el plan anual abarcará un 7 % de los fondos de sostenibilidad, por lo que para el 2021 le corresponderían a Galicia 46,2 millones de euros. Sin embargo, el Plan Xacobeo presentado hace unas semanas en Gijón recoge 1,2 millones menos para actuacións relacionadas con la de sostenibilidad turística.

«Desde Galicia non entenderíamos que precisamente no ano no que o Plan se dedica ao Xacobeo non se cumprira coa asignación do 7% dos fondos», reprocha la Xunta.

Pide que se amplíe el umbral para que la mayoría de concellos opten a las ayudas de movilidad

La Consellería de Infraestructuras espera desde finales de mayo una respuesta del Ministerio de Transportes sobre la asignación de los recursos del programa Next Generation para la movilidad sostenible. La Xunta expone que el 97,8 % de los ayuntamientos gallegos quedarían excluidos de la financiación europea, ya que el Ministerio trasladó a las comunidades que los fondos de reconstrucción destinados a la mejora de la movilidad y la digitalización del transporte deben ser invertidos en núcleos de población superiores a los 50.000 habitantes.

Con este criterio de distribución, solo las siete grandes ciudades optarían a las ayudas, quedando fuera concellos como Vilagarcía, Narón u Oleiros. «Pensamos que para contribuír ao desenvolvemento de Galicia en igualdade de oportunidades debemos de ampliar ao máximo a cobertura territorial dos investimentos destinados á recuperación e á reconstrución fronte á pandemia», escribió la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, al presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, para informarle sobre la «preocupante situación» y solicitar su apoyo en las alegaciones al plan del Ministerio. Vázquez subraya las «peculiaridades xeográficas e demográficas» de Galicia para argumentar la necesidad de una mayor inversión en la comunidad.