Escasa presencia de medalleiras en la zona vieja de Santiago tras su expulsión del Obradoiro

PACO RODRÍGUEZ

La plaza del Obradoiro no era todavía ayer el hervidero de otros años por estas fechas, pero ya se le acerca. La imagen que ofrecía a mediodía era la de una ciudad que está recuperando el pulso turístico. Peregrinos, turistas, visitantes ocasionales, todos vuelven a coincidir en ella, mayormente con mascarilla todavía. Solo faltaban las vendedoras ambulantes de recuerdos, conocidas como medalleiras. Después de décadas en el Obradoiro y A Quintana, estas plazas les han quedado vetadas, como la de Praterías.

Cuestiones estéticas -el motivo expuesto por la comisión asesora en patrimonio y asumido por el Concello- las han alejado, con sus puestos desmontables, de tres de las plazas que rodean la catedral. Solo la de la Inmaculada las mantiene próximas a la basílica. Y allí se asentaron ayer dos de ellas, en la vuelta a la actividad tras el parón intermitente que supuso la pandemia y la espera de los dos últimos meses por la reorganización que ha decidido el Concello, que todavía resolvió las autorizaciones esta semana.

Fueron las únicas, cuando esa plaza admite seis, pero tampoco se las vio en los otros puntos que se les han asignado, salvo dos en el entorno de la dársena próxima al casco viejo. Y el cielo encapotado no es algo que las arredre, aunque también fue escasa la presencia de artesanos, igualmente afectados por la reorganización.

Aún contrariada por una decisión que no comparte, Loli Cebey se preguntaba ayer por qué se rompe la estética en las demás plazas catedralicias y no en la de la Inmaculada. Y hasta puede hacer una concesión con la del Obradoiro, tras la rehabilitación de la catedral -si bien apunta que este colectivo formaba parte del entramado de la plaza-, pero no con la de la Quintana: «Que estética se rompe alí cando hai terrazas ata case a metade da praza?».

Contenta, no obstante, con la vuelta al trabajo, expectante ante la evolución del turismo y animada «polo apoio da xente», ahora solo piensa en adaptarse a la nueva situación. A apenas unos metros, Manuel León, el único artesano ayer de los cinco posibles en la Inmaculada, mira con optimismo al inicio de la temporada. No cuestiona expresamente la nueva organización, aunque sí entiende que no deberían mezclarse en el mismo ámbito artesanos y medalleiras, por una cuestión de competencia. León no ve explicación a la escasa presencia de artesanos ayer, salvo por la exigencia ahora del pago de autónomos. Rafael Díaz, desde la plaza de Cervantes, apunta también al gasto de autónomos y del seguro de protección civil como un más que probable motivo. Contrariado por la demora que supuso la reorganización municipal y superada la controversia que generó esta, solo quiere poder trabajar de nuevo. Ayer no podía quejarse del trasiego de Cervantes, aunque sí le preocupa, por escaso, el de Salvador Parga, donde tendrá que rotar. Ningún artesano se instaló ayer allí.