El Pórtico de la Gloria, el atractivo turístico más difícil de visitar este mes de julio

Julio ha arrancado y con él uno de los períodos por excelencia para disfrutar de los múltiples atractivos turísticos de Galicia. Acceder a algunos de ellos requiere una reserva que, en ciertos casos, ya es imposible de conseguir. Sin embargo, bien sea porque aún hay temor al covid, bien porque la incertidumbre ha retrasado la confección de planes de viaje y escapada, la mayoría de opciones todavía tienen plazas, y abundantes, para garantizarse disfrutar de una visita.

catedral de santiago

El pórtico de la Gloria, en Compostela XOAN A. SOLER

Reabiertas las cubiertas. Más allá del atractivo de cruzar la Puerta Santa, el templo compostelano ha reabierto casi todos sus espacios. Al que resultará más complicado acceder este mes, si no se ha sido previsor, es el Pórtico de la Gloria. Las entradas a la venta en la web están agotadas para cualquier día de la segunda quincena de julio (excepto cuatro tiques sueltos repartidos en otras tantas tandas de visita). Tampoco hay ya billetes para los fines de semana, salvo para los primeros turnos del sábado 10. No son muchas los boletos a la venta incluso para los días laborables, aunque hay otra posiblidad: solicitar una de las invitaciones gratuitas que también se expiden en la web entradas.catedraldesantiago.es. No dan acceso a la aplicación de visita ni permiten entrar al Museo y al Pazo de Xelmírez, pero de momento hay cientos de convites disponibles para los primeros días del mes.

Este verano también es posible acceder de nuevo a las cubiertas de la catedral y a la Torre de la Carraca, para disfrutar de una perspectiva distinta del templo y unas vistas privilegiadas de la ciudad desde 70 metros de altura. Las entradas se reservan en la misma web, y todavía hay disponible un buen número, lo mismo que para visitar la colección permanente del museo catedralicio sin pasar por otros espacios.

fuciño do porco

Punta Socastro, en O Vicedo, más conocida como O Fuciño do Porco XAIME RAMALLAL

Con reserva desde el 1 de julio. Tanto en este mes como en agosto, para acceder a este enclave privilegiado de O Vicedo y contemplar el mar desde su mirador hay que sacar reserva en la web puntafucinodoporco.gal y presentar en formato digital o papel la confirmación que se envía por correo electrónico. De momento no hay problemas para conseguirlo. Todavía hay libres entre 600 y 800 pases diarios.

cova do rei cintolo

Visitantes en la Cova do Rei Cintolo, en Mondoñedo PEPA LOSADA

Peticiones para agosto. La meca del espeleoturismo gallego, situada en Mondoñedo, puede visitarse actualmente en grupos de no más de seis personas. El recorrido tiene una duración aproximada de hora y media, y en verano se realizan tres accesos diarios, de lunes a domingo. Las rutas guiadas pueden concertarse en el teléfono 982 50 71 77. Las plazas para este fin de semana ya están cubiertas, y las peticiones, explican en la oficina de turismo, van a buen ritmo, con reservas ya realizadas para el mes de agosto.

praia das catedrais

El verdadero nombre de la playa de As Catedrais, en Ribadeo, es Augas Santas PEPA LOSADA

Sin aglomeraciones. A juzgar por el alto número de autorizaciones disponibles para bajar a este arenal de Ribadeo, este clásico del turismo gallego no sufrirá este verano las aglomeraciones de otras temporadas. Hay más de 2.000 plazas diarias disponibles en ascatedrais.xunta.gal.

illas atlánticas

Vista aérea de las islas Cíes Oscar Vázquez

Demanda para Cíes y Ons. Las navieras dicen que el flujo de visitantes a ambos archipiélagos se recupera a buen ritmo. De hecho, en la web de la Xunta ya no quedan autorizaciones para acercarse este domingo a Cíes, aunque no es difícil conseguir permiso para visitarlas o acampar cualquier otro día del mes.

cañones del miño y sil

Catamarán surcando los cañones de la Ribeira Sacra

Catamaranes de la Deputación de Lugo. Con salidas desde Monforte y Belesar, las embarcaciones del organismo provincial son una de las opciones para disfrutar del paisaje de la Ribeira Sacra desde el interior de los propios cañones jalonados de viñedos. Los primeros fines de semana de julio ya han agotado los tiques en venta en línea para algunas de las salidas, pero en general todavía hay muchas opciones para embarcarse.