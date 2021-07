Víctimas del franquismo, primeros visitantes de Meirás

Familiares de víctimas del franquismo y autoridades posando este jueves ante el pazo de Meirás. GONZALO BARRAL

«Os políticos deberían ter feito isto hai 40 anos, ao morrer o vello, pero tiñan medo a unha sublevación», comentaba Amable Carballeira, sobrino del sindicalista sadense Antonio Carballeira, asesinado en 1936, tras pasar la puerta perteneciente al Alcázar que Franco eligió como acceso al pazo de Meirás. Aludiendo así a la recuperación pública de una propiedad convertida en símbolo de la dictadura. El Concello de Sada reservó a familiares de los represaliados y a colectivos memorialistas la primera visita a la propiedad, aunque por las medidas provisionales que pesan se restringiera a los jardines, la capilla y el vestíbulo del edificio principal.

«Isto había que tumbalo con papeis», reconocía Juan Pérez Babío, que junto a Teresa Babío, participó en el recorrido y, como acto más emotivo, depositó unos claveles en la casa arrebatada a su abuela y anexionada al pazo. Un acto al que se sumó su primo, el historiador Carlos Babío. Fue la primera visita realizada sin «a tutela da familia Franco», tal como explicó el también historiador Manuel Pérez, que ejerció de guía y que remarcó que «a finca permitiría explicar a historia de Galicia dende a Idade Media á actualidade».

Entre la treintena de participantes en un recorrido de dos horas estuvo la hija de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, que apuntaba que «só coñecía isto pola televisión, e vese con rabia, porque é todo roubado», señaló, remarcando que «estar aquí non me produce ningunha satisfacción. O que si ma produce é que agora poida ser do pobo galego, que é quen o merece. Tamén por Emilia Pardo Bazán, que era unha muller galega, que defendeu sempre a Galicia». «O pazo de Meirás é un símbolo da represión económica e é un espazo absolutamente simbólico da mudanza do relato, que pasou dos dereitos humanos e económicos das vítimas. Hoxe é un día simbólico do avance cara a democracia. Hai vinte anos dicíannos que era isto era imposible, e agora xa está mudado. Falamos entón de recoñecer os dereitos das vítimas, coma Alexandre Bóveda, e seguimos dando os pasos cara ao cambio de relato, aínda que nos sigan negando esa verdade», apostilló su nieto Valentín García.

«Pensar que hai colegas que quedaron polo camiño para chegar ata aquí...», comentaba un emocionado Suso Díaz, que participó en calidad de represaliado y que a preguntas de una periodista que no lo reconoció por la mascarilla se presentó como el padre de la ministra Yolanda Díaz. «É unha alegría inmensa estar aquí despois de moitas pelexas, aínda que desgrazadamente aínda non podemos telo todo», comentó, tras acceder solo a la entrada del pazo, en donde se pueden ver un busto de Franco presidiendo las escaleras a la primera planta y sus trofeos de caza en las paredes. «Sempre me dicían que era do Ferrol del Caudillo e eu dicía que non, que eu era do Ferrol de Pablo Iglesias, no que Franco sabía que non era ben recibido», explicaba aludiendo a su procedencia.

«Es algo que no creímos conseguir, y que aún no está completamente arreglado», comentaba María Flor Baena, hermana de Humberto Baena, uno de los últimos ejecutados en la dictadura, que indicó que espera que con la nueva ley «los juicios del franquismo no sean válidos. No le van a devolver la vida, pero, por lo menos, sí el honor».

Xosé Díaz, hijo de Isaac Díaz Pardo y nieto de Camilo Díaz Baliño, comentó que «ver as torres de Meirás liberadas é unha satisfacción, é un lugar moi importante para a memoria democrática». Reconoció que su padre, del que destacó su trabajo para recuperar la memoria de los represaliados desde Ediciós do Castro, «estaría moi contento aquí, co significado que ten isto na historia da memoria democrática»

«Emociona pensar que grazas á loita dos memorialistas, dos 19 de Meirás, os historiadores e a moitísima xente que se esforzou para conseguir isto estamos aquí, felices do logrado. Iso si, como nos leven os mobles, a min dáme un ataque», apuntaba Elvira Souto, compañera de Moncho Reboiras. «Eu son da Coruña e sei a represión que se exercía aquí sobre a xente sinalada, que se lles retiña ou directamente se lles levaba á comisaría. Tamén lembro que estaba aquí a garda mora de Franco, que cando iamos á praia pasabamos por aquí para velos na porta», recordó.

Acompañando a las víctimas, a los que se les entregó la recién publicada Guía para visitar o pazo de Meirás, estuvieron el alcalde de Sada, Benito Portela, que definió el acto como la «primeira visita de restitución», y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, que anunció que, tras la apertura de los jardines al público el próximo domingo, «en breve se celebrará un acto institucional con todas las entidades de memoria histórica» para reconocer su labor y avanzó que la nueva batalla será la de las exhumaciones de las fosas, para lo que se han transferido ya fondos a la Xunta.