La primitiva perdida en A Coruña sigue sin dueño nueve años después de su hallazgo

Cuando el lotero fue llamado a declarar, cuando ya conocía el resultado del análisis de la terminal, manifestó que se había confundido cuando dijo que se encontraba solo y que únicamente había visto un boleto, en lugar de cuatro. La jueza le preguntó por qué nunca había dicho que eran varios los boletos que halló abandonados y no solo uno. Y esta fue su respuesta: «Nunca me interrogó la policía y estaba nervioso. No me percaté ni le di importancia a ese hecho». Por último, insistió en que si «hubiese tenido una mente delictiva, me hubiese sido facilísimo cobrar el premio y no montar toda esta parafernalia. Actué con honestidad. Si tuviese mala fe me iría a Canarias con el dinero».

Archivado en: Loterías