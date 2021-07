Feijoo pide al BNG que frene la campaña contra el Xacobeo iniciada por sus juventudes

xoan a. soler

La organización juvenil del BNG, Galiza Nova, presentó este jueves una campaña de ámbito comarcal bajo el lema «Rachemos co Xacobeo», reclamando un «novo modelo que garanta futuro digno para a mocidade». La formación nacionalista denuncia que las actividades que rodean al evento suponen «precariedade laboral, desigualdade social e dificultades no acceso á vivenda», además de implantar un modelo cultural «curtopracista» y provocar «adversidades medioambientais».

El responsable de Galiza Nova Compostela, Fran Xestal, manifestó que la formación tratará, durante los próximos meses, de trasladar a la juventud de la comarca que «outro futuro é posible». «A emigración ou o emprego precario no sector terciario», explica mediante una nota de prensa, «son as únicas opcións que o modelo do Xacobeo nos deixa ás mozas galegas; e a publicidade institucional fixo que este xeito de medrar economicamente e de desenvolvernos en todos os aspectos nin sequera poida ser debatido ou cuestionado». «Iso é o que queremos mudar», subraya.

El mensaje llegó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que a través de su cuenta de Twitter compartió la imagen de la campaña de Galiza Nova y reclamó a la formación nacionalista que rectifique. «Estamos afeitos ao radicalismo do BNG. Non nos collerá por sorpresa ningunha campaña que intente desprestixiar a marca Galicia», manifestó Feijoo. «Esiximos aos seus dirixentes desautorizar esta iniciativa porque non vai contra a Xunta, vai contra un dos sectores que máis padeceu, o turístico», añadió.