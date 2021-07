El declive demográfico golpea a los colegios con 4.000 matriculados menos

ALBERTO LÓPEZ

4.000 alumnos menos en infantil y primaria. Esa es la estimación de la Consellería de Educación de cara al próximo curso escolar. El departamento que encabeza Román Rodríguez todavía está trabajando en los datos definitivos de matriculación, pero todo apunta a que la caída de estudiantado en los colegios sostenidos con fondos públicos (es decir, los centros públicos y los concertados) será importante. Podría pasarse de los algo más de 187.000 niños y niñas inscritos en el año escolar recién terminado a rondar los 183.000, sumando los que seguirán los tres cursos de infantil y los seis de primaria en el 2021-22.

Desde Educación aluden a la caída del número de niños que se incorporan al sistema educativo como el principal motivo. De hecho, este año se recibieron 15.414 solicitudes para incorporarse a 4.º de Educación Infantil en algún colegio público o concertado de Galicia, muy por debajo de las 26.800 plazas ofertadas. Son 1.576 peticiones menos que el curso anterior. Una cifra que no sorprende si se tiene en cuenta que el próximo septiembre acceden al colegio los nacidos en el año 2018, cuando se registró la mayor caída en el número de alumbramientos en Galicia en lo que va de siglo. Nacieron solo 16.560 pequeños, 1.885 menos que en el 2017.

El departamento de la Xunta también destaca que este mes de junio abandonaron las aulas de primaria rumbo a los institutos más de 23.000 chavales. Frente a eso, quienes empezarán la educación obligatoria rondarán, probablemente, los 20.000.

Pero el descenso en el número de alumnos no es un fenómeno precisamente nuevo. El estudiantado de infantil y primaria lleva disminuyendo desde el curso 2015-2016, cuando, por primera vez en años, se matricularon casi 1.100 niños menos en el conjunto de las dos etapas.

Desde entonces, la tendencia a la baja ha continuado año tras año, con caídas de entre 800 y 1.400 matriculados. Eso hasta este último curso. Y es que con los datos todavía provisionales de los inscritos en el curso 2019-20 y el que acaba de cerrarse, el desfase habría sido de 4.100 alumnos menos, pasando de más de 191.000 anotados en el 2019 a poco más de 187.000 en la matrícula del 2020-21.

Así las cosas, los colegios gallegos habrían perdido casi 10.000 alumnos respecto a los que tenían en el 2014, que podrían pasar a ser unos 14.000 cuando se confirmen los datos de matriculación del curso que arrancará en septiembre.

Septiembre 2021: un curso entre el covid y una nueva ley Sara Carreira

Inmigración insuficiente

La relación entre este población escolar menguante y el declive demográfico de la comunidad parece claro, teniendo en cuenta que los nacimientos llevan menguando desde el 2009 y justo seis años después (la edad a la que comienza la escolarización obligatoria), en el 2015, comenzó la pérdida de estudiantado en los colegios de Galicia.

Una situación que no consigue revertir la llegada de población inmigrante. Según el último informe Datos e cifras do ensino non universitario elaborado por la Xunta, el alumnado de nacionalidad distinta a la española ha ido creciendo paulatinamente durante los últimos cinco cursos, aportando anualmente entre 900 y 1.500 estudiantes a las aulas de infantil, y entre 3.500 y 5.200 a las clases de primaria. Sin esa llegada de población extranjera, el desplome de matrícula sería aún mayor.