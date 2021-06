La Xunta duda del apoyo del Gobierno al AVE de Vigo por Cerdedo al no dar fechas

Oscar Vázquez

La Xunta no considera real el apoyo que el Gobierno central expresa en favor de la construcción del AVE de Vigo por Cerdedo. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, advirtió ayer que dicha variante, que permitirá a los vigueses no tener que desplazarse hasta Santiago para ir a Madrid, no cuenta con inversión real ni cronograma de realización.

Tras haber confirmado el estudio hidrogeológico la «idoneidad» del trazado del AVE por el valle de Cerdedo, la conselleira criticó el «acto inusual» llevado a cabo el lunes en Vigo por la presidenta del ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en el que «no trasladaron el cronograma y los plazos concretos de cuándo se va a poner en servicio el AVE por Cercedo». «Quedó claro que la variante del AVE por Cerdedo es un proyecto sine die, no tiene fecha», reiteró la conselleira.