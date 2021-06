Miguel Tellado: «Sigo a disposición, pero decida o que decida Feijoo, seguro que acerta»

Lavandeira jr

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, asegura que todavía no ha hablado con Alberto Núñez Feijoo sobre su continuidad como número dos del partido, uno de los puestos que debe confirmarse en el congreso que los populares celebrarán en Pontevedra dentro de dos semanas. Su más que probable continuidad tras los dos éxitos electorales cosechados en el 2016 y el 2020 depende de una «competencia exclusivísima» del líder y único candidato a renovar la presidencia, que sí prevé realizar alguna renovación en los segundos niveles orgánicos con cargos del PPdeG, de la Xunta y del grupo parlamentario que están llamados a dar un paso al frente en los próximos meses. Con todo, el ferrolano admite que está «a disposición do partido e do presidente, como nos últimos anos», aunque cree que «decida o que decida Feijoo, seguro que acerta».

El secretario general afirma que asumir un cargo como el que mantiene desde el 2016 «non é sinxelo», y refiere que tampoco debe otorgarse esa confianza en clave de premios a unos resultados que, al menos a nivel autonómico, han sido positivos. «É unha responsabilidade, e require dedicación, compromiso e ilusión», dijo tras expresar su deseo de que la nueva cúpula popular sea «plural e diversa», con capacidad para dedicarse a tiempo completo a la organización.

Tellado realizó las declaraciones durante una rueda de prensa celebrada conjuntamente con la diputada Paula Prado. Ambos participaron con anterioridad en un coloquio con jóvenes para abordar la introducción de una modificación en el marco normativo gallego de violencia de género para reconocer aquella que se ejerce a través de las nuevas tecnologías.