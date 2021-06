300 solicitudes en cuatro días para visitar el pazo de Meirás

La vipresidenta Carmen Calvo presidió el sábado, 26 de junio, la apertura simbólica de las puertas del pazo de Meirás Vítor Mejuto

El Concello de Sada recibió alrededor de 300 solicitudes en solo cuatro días para visitar el pazo de Meirás, de forma que ya está cubierto el cupo hasta el 11 de julio. Las visitas guiadas para el público en general se iniciarán el próximo domingo, día 4. Pero las puertas del pazo se abrirán ya mañana, aunque hasta el sábado, las jornadas estarán dedicadas a visitas de asociaciones y otras entidades de memoria histórica, así como a familiares de víctimas de la dictadura franquista.

El sábado está reservado para la visita de los concejales que tuvo la corporación municipal de Sada desde el 2007, ya que fue a partir de ese año cuando se iniciaron los trámites para que el pazo fuese declarado bien de interés cultural (BIC), hecho que se produjo en el 2008.

Las visitas tendrán una hora y media de duración y en principio está previsto que se limiten a los jardines y a las zonas verdes, aunque el Concello trabaja para que también se pueda acceder al vestíbulo del pazo y a la capilla. En el tiempo de la visita se ofrecerá una explicación general acerca del origen y la evolución de la finca, con sus dos momentos claves: la etapa de Emilia Pardo Bazán, con la construcción de las torres, y la de la dictadura, como residencia de verano de Franco.

El Concello informa de que represaliados sadenses de la dictadura, como Amable Carballeira, presos gallegos del franquismo, como Xan Castro, Xesús Díaz o Manuel Villares, y familiares de destacados luchadores contra la represión franquista, como Amalia Bóveda, hija de Alexandre Bóveda; Camilo Díaz, hijo de Isaac Díaz Pardo, y María Flor Baena, hermana de Humberto Baena Alonso, uno de los últimos ejecutados por la dictadura, que fue fusilado el 27 de septiembre de 1975 en Hoyo de Manzanares, serán los primeros en visitar el pazo de Meirás.

Fuentes municipales explican que «non son todas as asociacións nin todas as persoas vítimas do franquismo as que poderán acceder nestes primeiros tres días de visitas debido ao cupo dos grupos polas medidas covid, pero nos vindeiros días seguiremos a contactalos para visitar o pazo de Meirás, lugar simbólico de recuperación da memoria histórica, logo de ser recuperado e incorporado ao patrimonio público».