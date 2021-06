La Xunta inyectará 46 millones para su renovación digital

PACO RODRÍGUEZ

El programa tarda cada vez más en abrirse, la impresora falla, la aplicación del trabajo va desesperadamente lenta en casa y el antivirus es un coladero. El día a día de cualquier ciudadano atado laboralmente a la informática es muy similar en las grandes organizaciones, y la Xunta no es una excepción. La diferencia es que la actualización digital de un gigante administrativo de este tamaño -casi 100.000 empleados y millones de trámites e interactuaciones anuales- tiene en esta ocasión un coste estratosférico, 46 millones de euros, una inversión que el Gobierno gallego justifica por la necesidad de adaptarse al teletrabajo e incrementar la seguridad ante el inevitable avance de las tramitaciones digitales. Cuando finalice el proceso en un par de años, la factura final, que está repartida en varios macrocontratos y otros ordinarios de menor tamaño, equivaldrá a unos veinte euros por gallego.

La implantación del trabajo a distancia, al que ya se han acogido 2.600 funcionarios de los 22.000 en nómina de la Administración Xeral, ha acelerado una revolución informática que está capitaneando la Axencia para Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y que supone un primer desembolso de 20,2 millones de euros en dos ejercicios. Servirán para retirar un variado parque de puestos digitales basado en el modelo tradicional de equipos de mesa y portátiles físicos. Su diversidad, tanto en la fecha de adquisición como en las características de sus procesadores, dificulta su mantenimiento y la rápida extensión y posteriores actualizaciones del escritorio virtual que se quiere implantar para todos los empleados y que es el que permitirá acceder a las funciones en remoto, cada uno con su acceso o su tarjeta.

La idea es adquirir nuevos dispositivos que se dividirán entre portátiles de trabajo, portátiles ultraligeros y tabletas, complementados con periféricos adaptados a cada trabajador. Y habrá cinco perfiles de usuarios: los puestos fijos convencionales; los de alta movilidad; los técnicos avanzados que también podrán trabajar fuera de las sedes oficiales; los ordenadores para espacios comunes; y los equipos de funcionarios susceptibles de teletrabajar, que será el más habitual y que está compuesto por un portátil que se complementará en el puesto presencial con una pantalla fijo.

Esta parte, la de los nuevos equipos, es la más vistosa y práctica de todo el plan y tendrá un impacto evidente en la forma de trabajar de los funcionarios, con repercusiones positivas para los administrados. Pero hay otro río de millones menos visible pero igual de necesario. Solo el suministro de los nuevos servidores para dar soporte a toda la red tendrá un coste de 12,7 millones de euros, que se suman a los 12,5 millones que costó la renovación de todos los medios de digitalización de documentos y de impresión.

Más de 8 millones de euros para blindar la ciberseguridad y protección de datos en las administraciones gallegas MÓNICA P. VILAR

Otra inversión rondará más de doce millones de euros, y ya no es que no sea tan visible como el resto, es que estará directamente sepultada en un sótano de 1.500 metros cuadrados de la Cidade da Cultura. Un espacio sin uso, tras la construcción del Xardín do Teatro, acogerá el Centro de Ciberseguridade de Galicia, con un coste de 3,2 millones de euros. Una de las funciones de este órgano será la protección informática de la Xunta, pero sus competencias excederán al ámbito autonómico, ya que ofrecerá un escudo digital a los ayuntamientos y diputaciones y se integrará en las redes europeas de ciberseguridad, además de servir de enlace con el Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI; o al Instituto de Ciberseguridad de España, que depende del Ministerio de Economía.

Desde este lugar se monitorizarán las alertas informáticas y se tratará de dar respuesta a los incidentes y ciberdelitos hacia unas relaciones económicas y administrativas con garantías. Las inversiones hasta el 2023 supondrán ocho millones de euros más para alimentar el proyecto ciber.gal que coordina la Xunta para extender y fomentar la seguridad informática en la sociedad, las instituciones y las empresas.