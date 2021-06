El PPdeG cree que la pandemia «non desgasta a todos os Gobernos, só aos malos»

angelg

El PPdeG se mantendría al frente de la Xunta con una «maioría clara» si hubiera elecciones al Parlamento autonómico un año después de la última convocatoria, por lo que agradece «aos cidadáns por seguir confiando no proxecto que representa Alberto Núñez Feijoo». El secretario general, Miguel Tellado, valoró así los resultados de la encuesta realizada por Sondaxe para La Voz, que también sitúa a su partido como el primero de la comunidad en el caso de que hubiera unas elecciones generales. Para el número dos de los populares, la encuesta confirma el «respaldo» a la gestión de la crisis sanitaria realizada por el Gobierno gallego que, en contraste con los resultados de los socialistas, le lleva a afirmar que «a pandemia non desgasta a todos os Gobernos, só aos malos».

Tellado también hizo su propia interpretación del repunte de Galicia en Común, que se quedó fuera del Parlamento hace un año y que ahora obtiene el suficiente apoyo para recuperar hasta tres diputados, dos a costa del PPdeG y uno del BNG, respecto a julio del 2020. A su juicio, «os que non cren no noso proxecto están a buscar alternativas extraparlamentarias porque BNG e PSOE non ofrecen garantías aos votantes de esquerdas», una tesis que refuerza con el descenso en el apoyo a los nacionalistas si la votación fuera para el Congreso.

Sobre los aspectos ajenos a la intención de voto, el PPdeG destaca que en un contexto «complicado» el Ejecutivo liderado por Feijoo mantiene unos altos niveles de valoración en áreas como Sanidade y Educación, implicadas de lleno en la crisis. «Os galegos séntense máis orgullosos que nunca dos seus servizos públicos», remarcó.