El PSdeG celebra el ecuador de las municipales acusando a Feijoo de «aldraxe e desprezo» hacia los concellos

Sandra Alonso

El PSdeG celebró en el hotel monumento de San Francisco, en Santiago, una jornada municipalista para hacer balance de los dos primeros años de mandato desde las últimas elecciones locales, que dieron el gobierno a los socialistas en 113 concellos, entre ellos cinco de las siete grandes ciudades de Galicia. Una jornada que contó con presencia de Ferraz con la secretaria de política municipal del PSOE, Susana Sumelzo, y en la que no faltaron el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero; el presidente de la Fegamp, Alberto Varela; y la vicepresidenta, María Barral.

La pandemia y sus consecuencias, la importancia de la política local y el «desprezo e indiferenza» de Feijoo y el PP hacia los concellos centraron las intervenciones de los socialistas. Gonzalo Caballero, secretario xeral del PSdeG, recordó que mientras la derecha negaba que las vacunas pudiesen llegar a principios de año a España, «Pedro Sánchez falaba con convicción de que ao longo do verán máis do sesenta por cento da poboación tería unha dose». «Sodes o exemplo -dijo dirigiéndose a los alcaldes- de que unha Galicia de mellor calidade é posible». La principal crítica de Caballero fue para Feijoo, a quien acusó de reducir cada vez más las transferencias de la Xunta a los ayuntamientos, «o municipalismo galego non merece as aldraxes e o desprezo que a Xunta lle vén dedicando». Y es que, insistió el socialista, el popular pide cogobernanza con el Gobierno central y se la niega a los concellos.

No solo se reducen los fondos de la Xunta para los municipios, lamenta Caballero, sino que se reparten de forma discrecional, «é o modelo Baltar, con convocatorias nocturnas que se abren ás doce noite e pechan vinte minutos despois». La recuperación económica fue otro de los ejes de esta jornada, una recuperación que tiene que hacerse junto a los municipios.

También intervino en el acto el alcalde de Santiago, el socialista Sánchez Bugallo, como anfitrión de un encuentro en el que reclamó acceso directo a los fondos europeos para la reconstrucción, algo en lo que coincidieron desde la directiva de la Fegamp. La pandemia ha acelerado algunos cambios, como la digitalización, por lo que es preciso aprovechar el momento actual y la oportunidad que ofrecen el Gobierno de España y los fondos de la Unión Europea para reforzar los sectores estratégicos y reflexionar «sobre o futuro que queremos para os nosos concellos», explicó Bugallo.

María Barral, alcaldesa de Betanzos y vicepresidenta de la Fegamp, aprovechó su intervención para hacer dos únicas reflexiones, una política, recordando que el PSOE es un partido municipalista; y otra competencial, «hai que dirimir competencias, si, pero tamén reivindicar a autonomía local».

Susana Sumelzo acusó a Feijoo de culpar al Gobierno central de la falta de financiación de los ayuntamientos, «y de callar cuando gobernaba Rajoy, en tres años el PSOE ha hecho más que en los siete años del PP. Feijoo se ha olvidado de la asfixia de los municipios cuando gobernaban Rajoy y Montoro».

El presidente de la Fegamp y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, coincidió con la regidora de Betanzos en pedir acceso directo a los fondos europeos para la recuperación. Planteó varias necesidades de los ayuntamientos, más información y coordinación, «non pode ser que nos enteremos polo DOG do que temos que facer»; ser partícipes de la recuperación económica; más financiación, ya que lamentó tener que hacer «cada vez máis cousas con menos recursos»; y que se revisen las competencias que tienen que asumir los concellos.

Cerró el acto Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEMP. Insistió el regidor en que el PP y la Xunta de Galicia asfixian a los concellos mientras el Gobierno central los ayuda. Vigo, recordó, recibe seis millones de fondos de cooperación de la Xunta «pero cuando sumo lo que nosotros le tenemos que dar me sale un saldo negativo de millón y medio de euros». El Gobierno de España, por el contrario, ha transferido a este municipio 85 millones de euros, «por eso queremos una relación directa con este gobierno».