Los sanitarios tendrán que tributar por el bono de 250 euros que les dio la Xunta el año pasado

Alberto López

El personal sanitario que el año pasado cobró el bono de 250 euros para gastar en hostelería y turismo que repartió la Xunta cuando terminó la primera ola de la pandemia de covid-19 deberá tributar por él en la declaración del IRPF. El Servizo Galego de Saúde ha recibido dudas de muchos profesionales y ha trasladado que esa aportación se considera un rendimiento del trabajo y, por lo tanto, a efectos fiscales es algo parecido a un complemento salarial.

Ya nació con polémica. Cuando en junio del año pasado, pocas semanas antes de las elecciones autonómicas, el presidente de la Xunta anunció la creación del bono turístico, dijo que la intención era «agasallar de forma moi modesta» el trabajo de los sanitarios y del personal de residencias públicas en la batalla contra el covid. Esa explicación levantó en armas a los colegios de médicos y sindicatos, que lo tildaron de propina y lo rechazaron de plano. Alberto Núñez Feijoo se disculpó por su «pésima explicación» y el objetivo del bono pasó a ser, exclusivamente, la reactivación del sector turístico y se bautizó como #QuedamosenGalicia.

El Sergas ha recibido muchas consultas de profesionales que tenían que hacer la declaración de la renta. Cerca de 20.000 personas solicitaron el bono. Sin embargo, el Sergas no lo incluyó en el certificado de retenciones del año que todas las empresas envían a sus trabajadores, ya que no lo abonó el Sergas dentro de la nómina, sino que lo pagó la Axencia de Turismo de Galicia. A los profesionales que lo han consultado, Sanidade les ha aclarado que este bono es un rendimiento del trabajo y no una ganancia patrimonial, y así se debe consignar en la declaración del IRPF.

Eran 250 euros, pero en la práctica serán menos. ¿En cuánto queda? Eso depende de lo que cobre cada profesional y de su realidad personal, como todo el impuesto sobre la renta. Pero se puede hacer una aproximación. En el 2019, la Consellería de Sanidade aseguró que el salario medio de los médicos gallegos es de 70.000 euros -los sindicatos rechazaron el dato-. Con ese sueldo, una persona sin hijos a su cargo abona un 27 % en impuestos. Esto significa que el bono turístico le queda en 182 euros.

Un estudio de la Organización Médica Colegial dice que los salarios en atención primaria en Galicia se mueven entre 37.000 y 66.000 euros brutos, sin contar las guardias. Esto obligaría a pagar entre un 18 y un 26 % de IRPF, lo que dejaría el bono turístico entre 185 y 205 euros. Si se trata de una persona con un salario de 20.000 euros y con dos hijos a su cargo, sería un 9 %, que dejarían el bono en 228 euros. En todo caso, no serán los 250 euros prometidos.