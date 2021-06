El Gobierno abre Meirás «en memoria de las víctimas del franquismo»

PRIMER PASEO INSTITUCIONAL. De izquierda a derecha, el alcalde de Sada, Benito Portela; el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; la vicepresidenta Carmen Calvo; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. VÍTOR MEJUTO

«Monzo, Prego, Carballeira, os irmáns Suárez Picallo, Gerpe, o alcalde de Sada Fernández Pita..., a todas as persoas que viron truncadas as súas vidas, condenadas ao exilio, á persecución e ao espolio, ou que foron asasinadas polo feito de ser demócratas». Fue el recuerdo emocionado del alcalde de Sada, Benito Portela, a las víctimas del franquismo el día en que las puertas del pazo de Meirás se abrieron «á recuperación da memoria democrática». Apertura institucional. Para la del público habrá que esperar una semana más. Pero ayer ya se sentaron las bases del futuro del pazo.

Lo certificó con su presencia en Meirás la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien reconoció que el Estado había llegado «tarde» para restituir la memoria de «un lugar que ha significado suficiente dolor, no solo durante la dictadura, sino también después, en la democracia». Pero aseguró que el acuerdo firmado ayer con todas las instituciones implicadas en el pazo de Meirás tenía un gran valor. «Significa que en corto espacio de tiempo hemos podido exhumar al dictador de un lugar de enaltecimiento y que hemos podido devolver a los españoles, y particularmente a los gallegos, este lugar rodeado de la ignominia que suponían los actos políticos que de aquí emanaban».

Recuperar el pazo, dijo, es una «satisfacción enorme para el Gobierno, y un objetivo alcanzado gracias a la rectitud de la Justicia». Agradeció a los que lucharon «por una meta que significa mucho para la dignidad de la democracia española». En similares términos sobre Meirás se expresó en Twitter el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Seguimos avanzando por dignidad, memoria y democracia».

A las puertas del pazo, la vicepresidenta se topó con asociaciones de memoria, que pedían «menos fotos e máis feitos». Ella les agradeció su lucha para recuperar Meirás y les dijo que abrirá sus jardines para respetar «la memoria de las víctimas de la dictadura», y se refirió al «compromiso del Gobierno para identificar y entregar a sus familias a todos los que están en fosas comunes».

De Franco a Pardo Bazán

En Meirás, dijo, se afrontarán «las verdades de la vida del dictador y de los consejos de ministros que negaron libertades y derechos y significaron el sufrimiento inmenso de demócratas y antifranquistas». Añadió que «se recogerá el discurso integro de este lugar, que también se vincula con Emilia Pardo Bazán, una de las grandes mujeres de las letras españolas y gallegas».

«O espírito deste recinto foi deturpado polo franquismo», aseguró el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que señaló que «a posta en valor do traballo de Emilia Pardo Bazán debe ser compaxinado coa defensa dos valores democráticos». El conselleiro, que le justificó a la vicepresidenta la ausencia de Feijoo por motivos de agenda (estaba en Logroño en un acto con otros presidentes autonómicos y con la ministra de Industria), destacó el acto de ayer como «unha homenaxe á tolerancia, á liberdade e o respecto e para dignificar a todos aqueles que sufriron o impacto da ditadura».

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, recordó a todos los que impulsaron «este momento histórico» y dijo que actos como el de ayer significan «un paso máis pola liberdade». La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, advirtió que la apertura de los jardines «simbolizan el camino hacia una sociedad libre, igualitaria y democrática» y que la recuperación del pazo «devuelve la dignidad a quienes tuvieron que pasar por el desprecio y el saqueo, como los trabajadores coruñeses a los que detrajeron de sus nóminas aportaciones falsamente voluntarias».

«Agardamos que siga a liña de colaboración institucional e que se manteña e o compromiso que responde a un desexo unánime dos galegos, materializado no Parlamento de Galicia, de que, unha vez que remate o proceso xudicial, a xestión do pazo volva a Galicia». Esa fue la petición que le hizo el conselleiro Román Rodríguez a la vicepresidenta primera del Gobierno, que no le respondió de forma directa, aunque sí agradeció la colaboración institucional para recuperar el pazo. Son cinco administraciones, dirigidas por siglas diferentes (PSOE, PP, BNG y el independiente Sadamaioría), pero todas con un mismo objetivo: la recuperación democrática de Meirás.