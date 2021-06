Beiras reaparece y censura a Podemos por no responder a Galicia «con reciprocidade»

Beiras, a la derecha, este sábado en la presentación del libro de Gerardo Pisarello, en el centro, y Marta Lois, de Compostela Aberta

Participó a principios de junio en la marcha contra los nuevos proyectos eólicos, y se le ha visto en Vivir2Veces, el documental que los hermanos Coira preparan sobre su biografía. Pero Xosé Manuel Beiras, padre fundador de Anova, de la coalición AGE y de las mareas, llevaba casi un año alejado de la vida política y sin pronunciarse sobre el fiasco de la alianza con Podemos. Hasta que ayer reapareció en la presentación de un libro en Santiago, donde admitió su «frustración» con la formación morada por no responder «con reciprocidade» a Galicia.

Son varias las veces en que tanto Beiras como otros dirigentes de Anova han deslizado algún reproche hacia Podemos por limitar la actuación de sus diputados en el Congreso o por relegar a sus representantes a puestos secundarios en las listas. «A cobiza fura as faldriqueiras», le soltó Beiras a los de Iglesias.

Este sábado acompañó a Gerardo Pisarello, de Barcelona En Comú (la formación de Ada Colau), en la presentación del libro Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbónica. El fundador de Anova mantiene desde hace tiempo una estrecha relación con quien también es secretario del Congreso de los Diputados.

En ese acto, en el que participaron figuras de Anova como el exalcalde de Santiago Martiño Noriega, Beiras aprovechó para quejarse de que Galicia «non conta» para España por el tratamiento de «colonia interna» que a su juicio se le ha dado en el Estado. Aludió de este modo a la alianza de Anova con Podemos, donde observó de cara a Galicia un tratamiento muy similar, pues en esa relación, «sempre tivo que superar a frustración de darse conta de que, ao final, non se nos respondía con reciprocidade». Un problema que Beiras atribuye a que en esa alianza «non eramos iguais, non estamos no mesmo status».