El PP regresa al gobierno de Jácome, con menos áreas y cargos que antes

El gobierno de la tercera ciudad de Galicia dejará de estar en manos de tres únicas personas. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, cerró este jueves un acuerdo para el regreso del PP, que había abandonado el ejecutivo en septiembre del año pasado por unas acusaciones contra el regidor sobre irregularidades económicas en la gestión de su partido (Democracia Ourensana, DO) que, por ahora, han quedado en nada en los juzgados.

Un intercambio de cartas este lunes avanzaba el inicio de las negociaciones formales entre PP y DO. Pretendían alcanzar un acuerdo cuanto antes y así ha sido. Los siete concejales populares regresarán al gobierno prácticamente en las mismas condiciones que antes de la ruptura, pero el contexto actual no es el mismo. Entonces, en la primera etapa de la coalición, Democracia Ourensana aportaba también siete concejales y ahora, tras la crisis que vivió el partido de Jácome, ya solo quedan tres. Pese a que la correlación de fuerzas ha cambiado, el reparto de áreas acordado al inicio del mandato se mantendrá, con unos leves cambios que, en todo caso, benefician a DO.

La Junta de Gobierno Local estará formada a partes iguales por tres representantes de cada partido y el PP recuperará las principales áreas que ya gestionaba hasta que el pasado mes de septiembre se rompió la coalición. Los populares se harán cargo de las carteras de Deportes, Hacienda, Medio Ambiente, Asuntos Sociales, Urbanismo y el bloque de Termalismo, Turismo y Participación Ciudadana (además de Juventud y Voluntariado). Otras áreas que estaban en manos del PP se quedarán ahora bajo el control de Democracia Ourensana, como las de Contratación y Perímetro Rural. El PP tampoco recuperará la tenencia de alcaldía, que en la anterior etapa del pacto ocupaba Jorge Pumar. En ese cargo seguirá el hombre de máxima confianza de Jácome, Armando Ojea Bouzo, que además se mantiene al frente de Recursos Humanos.

«Democracia Ourensana ya ha dicho por activa y por pasiva el porqué de esta suma. Mantenemos nuestra palabra. Desde septiembre del 2020, siempre hemos dejado la puerta abierta a una reanudación de la colaboración», explica el comunicado difundido por el alcalde, que remarca que ambas partes se han comprometido a «tomar en consideración» las condiciones fijadas a principios de semana para retomar el pacto. Cabe recordar, en este sentido, que Jácome reclamaba el apoyo de la Xunta a proyectos como su centro de inteligencia artificial o un parque acuático. Se trata, según afirma el alcalde, de puntos «imprescindibles para reeditar un cogobierno».

Las condiciones del PP

El PP reivindicaba, por su parte, otros compromisos irrenunciables, como la aprobación del plan urbanístico o un giro en las políticas del regidor en materia cultural y social. También exigían cambios en sus relaciones institucionales con colectivos con los que ha tenido enfrentamientos en los últimos meses, como funcionarios y asociaciones vecinales. A este respecto, Jácome promete «considerar las demandas efectuadas por el PP».

Los populares confirman el acuerdo, pero el coordinador del grupo municipal, Jesús Vázquez, guarda silencio. Ya se mantuvo al margen de las negociaciones y, como ocurría en la etapa anterior, no asumirá ninguna responsabilidad en el nuevo gobierno. La portavoz del PP, Flora Moure, que fue la encargada de cerrar el pacto, se remitió a un comunicado difundido por el partido. «O noso obxectivo é desbloquear unha situación que xa non podía durar máis e cremos que un goberno de dez ten máis posibilidades de logralo que un de tres membros», dicen los populares, que añaden: «A nosa esixencia é que todos acheguemos á cidade e pedímoslle ao alcalde Jácome corresponsabilidade e máximo rigor na xestión».

El pacto que Democracia Ourensana (DO) y el PP firmaron en el año 2019 afectaba al Concello y a la Diputación. Los populares apoyaban a Gonzalo Pérez Jácome como alcalde a cambio de que su partido garantizase la continuidad de José Manuel Baltar al frente de la institución provincial. Sin embargo, el acuerdo firmado ahora atañe tan solo al Ayuntamiento de la capital. DO se mantendrá en la oposición en la Diputación.

Esa decisión no afecta a la gobernabilidad allí porque los populares han logrado la estabilidad gracias al apoyo de la diputada no adscrita Montse Lama, que abandonó recientemente Ciudadanos. «No es una reedición del pacto del 2019», explicó el alcalde, que