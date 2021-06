La comisión de Educación del Parlamento aprueba el dictamen sobre la universidad privada de Abanca

Instalaciones en A Coruña de Ieside, el germen de la futura Universidad Intercontinental de la Empresa, de Afundación CESAR QUIAN

La comisión 4ª del Parlamento de Galicia, de Educación y Cultura, aprobó este viernes el dictamen del proyecto de ley que permitirá crear la primera universidad privada de Galicia, la Universidad Intercontinental de la Empresa, impulsada por la obra social de Abanca. La iniciativa queda así pendiente de su aprobación definitiva por parte del pleno de la cámara gallega.

A pesar de que el grupo parlamentario socialista presentó 21 enmiendas al texto y el del BNG otras quince, tan solo prosperó una, relacionada con una cuestión de redacción en uno de los artículos (se cambió «colaborará» por «deberá prestar colaboración»).

El portavoz de Educación del grupo popular, Ovidio Rodeiro, censuró que, a su juicio, las enmiendas presentadas por la oposición estuvieran guiadas por un «razoamento ideolóxico» y demandó a BNG y PSdeG que «respecten a libre competencia dos operadores privados no ámbito da educación superior». En esa línea, consideró que ambos grupos pretenden colocar a la universidad privada gallega «nunha clara desvantaxe» respecto a las universidades privadas de otras comunidades, y se preguntó «por que queren poñerlles máis dificultades á universidade privada galega, cando está autorizada polo Goberno de España do mesmo xeito que as que xa existen».

Por su parte, la portavoz de Universidades del grupo socialista, Noa Díaz, criticó la «laxitude» y la «falla de garantías» de la norma, considerando que se trata de una iniciativa privada «de todo innecesaria» y que «incumpre a legalidade». Insistió en que no hay «absolutamente ningún argumento» que justifique la creación de la universidad privada y acusó a los populares de «deixar ir esmorecendo o sistema público universitario». «A medida que medran as esixencias para a universidade pública, fanse máis laxos os requisitos para a privada», remachó.

Desde el BNG también han insistido en distintas ocasiones en que se trata de un proyecto que duplica la oferta del sistema público y destinado a las élites que puedan pagar sus estudios superiores.