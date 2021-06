Pontón espera que Feijoo no tenga la tentación de «retrasar» la vuelta a la normalidad

Xoán A. Soler

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, expresó este miércoles su «optimismo» por el levantamiento del uso obligatorio de la mascarilla en los espacios abiertos y por el comienzo de la cuenta atrás para recuperar «o ritmo das nosas vidas e a liberdade da ansiada normalidade», y confía en que el presidente de la Xunta no tenga la tentación de «retrasar ese momento longamente esperado».

En declaraciones realizadas a los periodistas en el Parlamento, la dirigente nacionalista puso en valor que «vernos nas rúas cara a cara, sen máscara polo medio», a partir del próximo sábado día 26, se va a convertir en «un momento emocionante», aunque previno que esto solo será posible cuando no haya aglomeraciones, y «sempre con prudencia e sentido común».

La líder del Bloque también apeló al Gobierno gallego y a su presidente, Alberto Núñez Feijoo, para que, «por opoprtunismo político ou por confrontación estéril», no tenga la tentación de retrasar lo que en su opinión es «un gran paso cara a normalidade que todos desexamos». A su entender, los datos demuestran que es posible «dar ese respiro», así que advierte que los gallegos no entenderían que el mismo Feijoo «que hai dúas semanas pedía que se cambiara a lei para poder retirar as máscaras en exteriores, hoxe privase á cidadanía desa posibilidade» sin otra razón de más peso que la confrontación partidista.