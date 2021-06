«Hoxe a violencia machista case sempre vai acompañada de violencia dixital»

María Pedreda

«Dame el móvil, a ver con quién hablas». «No subas esa foto con esa ropa». «O quedamos o voy a publicar esa foto desnuda que me mandaste». «Eres una cualquiera y por eso he metido tu teléfono en una página de contactos». Son acciones que no dejan moratones o heridas en la piel, pero que también forman parte del amplio y terrible abanico de actuaciones que los agresores machistas emplean contra sus víctimas. «Hoxe en día, a violencia machista case sempre vai acompañada de violencia dixital», corrobora Victoria Rey, psicóloga del Centro de Información á Muller de Arteixo, donde ha visto a menudo las distintas formas en que se usa el móvil o Internet para acosar, chantajear o espiar a la mujeres, tanto durante un relación como tras su ruptura. Ahora, Galicia recogerá esas prácticas dentro de la ley contra la violencia machista.

«Es una forma relativamente nueva de cometer delitos, pero se trata de un problema que va en aumento y crece casi más que las agresiones físicas. Además es una violencia más oculta para la sociedad y que a veces las propias víctimas no reconocen», explica Encarni Iglesias, presidenta de la Asociación Stop Violencia de Género Digital.

Las formas que adopta son diversas. «Dáse con frecuencia que espíen o móbil da vítima, controlar o que comparten en redes ou con quen falan, utilizar conversas ou fotos obtidas durante a relación para facelas públicas logo dunha ruptura, usar os datos electrónicos da muller para inscribila en páxinas web, difamala en Internet... Tamén que as contacten a través da rede mediante enganos e acaben chantaxeándoas para facer o que non desexan ou apresalas nunha relación que non queren», ejemplifica Rey, que asegura que estos comportamientos no afectan solo a los adolescentes, sino que se dan en parejas adultas que llevan juntas décadas.

La sensación de anonimato e impunidad anima a estas nuevas formas de violencia machista. «Es muy fácil para una expareja, por ejemplo, acosar, insultar y causar un daño psicológico a distancia. Creándose un perfil falso, o incluso con su verdadera identidad. Aunque tengan una orden de alojamiento, muchos no comprenden que eso también atañe a las comunicaciones y recurren a estos métodos para seguir controlando y amargando la vida a sus ex», cuenta Iglesias.

«Hay una desproporción muy grande entre el enorme daño que se puede causar a través de Internet y las posibilidades de ser castigado por ello. De ahí que sea importante dejar claro que se trata de delitos, que hay unos límites legales y que la responsabilidad no se diluye en la red», indica Jorge Flores, director de Pantallas Amigas, una plataforma que lleva años promocionando el uso seguro de las nuevas tecnologías y fomentando una ciudadanía digital responsable.

Flores destaca también la gran desigualdad entre agresores y víctimas en las redes. «Los primeros tienen muchas armas para dañar: pueden hacerlo en cualquier momento, hay una gran amplificación de su mensaje..., mientras que a las segundas Internet les da muy pocas posibilidades de defenderse y, con lo presente que está en nuestras vidas, tampoco es una herramienta a la que puedan renunciar fácilmente».

Desigualdad, intención de control y capacidad de hacer daño. Son tres de las características de la violencia digital, lo que para los expertos muestra claramente que se ha transformado en una de las principales manifestaciones de la violencia machista en el siglo XXI.

Galicia, entre las comunidades pioneras en explicitar este tipo de agresiones en su normativa

Esta semana, Galicia daba el paso para convertirse en una de las comunidades pioneras a la hora de reconocer este tipo de agresiones en su corpus normativo. El Parlamento gallego aprobó por unanimidad una proposición de ley que modificará la norma autonómica del 2007 para la prevención y tratamiento integral de la violencia de género, de manera que la violencia digital pasará a figurar de modo explícito como una de las maneras de maltrato que llevan a ser reconocida legalmente como víctima.