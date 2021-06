Feijoo afea la política energética del BNG: «Con vostedes viviríamos nun país con candil»

Ana Pontón, esta mañana en el Parlamento gallego XOAN A. SOLER

Hace solo dos semanas, el PP y el BNG lograron un acuerdo en el Parlamento gallego, con el rechazo del PSdeG, para instar al Gobierno central a rebajar la fiscalidad y los costes regulados del recibo de la luz, pero esa posición común encaminada a rebajar el recibo de la luz de los consumidores pareció resquebrajarse este miércoles con el tenso cara a cara que Alberto Núñez Feijoo mantuvo con Ana Pontón, a la que reprochó que se instale siempre en el «boicot» al desarrollo de energías renovables, como la hidráulica o la eólica marina y terrestre. Si por el Bloque fuera, apuntó Feijoo, «viviriamos nun país con candil».

Fue la dirigente nacionalista quien abrió el debate repartiendo estopa a dos manos, al señalar al PP y al PSOE como corresponsables del incremento que experimenta la tarifa de la luz año tras año. «E cal é a aportación do presidente da Xunta para reducir a tarifa nun país que produce enerxía a esgalla?», se preguntó. «Ningunha», respondió de inmediato, antes de acusar a Feijoo de haber vetado la puesta en marcha de una tarifa diferenciada para Galicia, similar —dijo— a la que se aplican en países como Dinamarca, Suecia, Noruega o Alemania.

El mandatario autonómico no dudó en señalar al Gobierno socialista de Zapatero de provocar el tarifazo eléctrico con sus políticas «frívolas» de las primas a las renovables o el déficit de tarifa. «Era un Gobioerno que vostedes apoiaban», le espetó a Pontón, ante la que insistió que, ahora mismo, las únicas dos opciones para bajar el recibo son disminuir los impuestos que se pagan «e facer unha política enerxética eficiente e baseada nas renovables».

En cambio, reprochó Feijoo que el BNG no se mueva en esas coordenadas, y que en el Congreso, cuando el grupo del PP propuso reducir los peajes y el coste sobre la producción, el BNG se abstuviera, «non vaia ser que molestemos ao socio Pedro Sánchez», cuando en Galicia acaban de pronunciarse a favor de dicha medida.

En su réplica, Pontón censuró que cada vez que a Feijoo se le presenta un problema se limite a decir «que a culpa é do BNG», lo que a su entender es «ridículo» y habla de la «incompetencia política» del Gobierno gallego. Insistió en pedir una tarifa eléctrica gallega, si bien Feijoo rechazó esta propuesta, evocada por el nacionalismo como «eslogan», pues defendió que «formamos parte dun país solidario no que se os custes se repercuten entre todos», y no abaratándolos para quien más genere.

Concluyó el presidente diciendo que Galicia era «rica» desde el punto de vista energético, «pero porque non lle facemos caso ao BNG». De hecho, llegó a decir que, si por el Bloque fuera, en Galicia habría que echar fuera «todo ese colonialismo» de las eléctricas, dijo con ironía, para «vivir nun país supoño que con candil».