Ethel Vázquez duda de que el PSOE frenase el traspaso pleno de la AP-9 si fuese a Cataluña o al País Vasco

La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez EDUARDO PEREZ

El Gobierno gallego acusó ayer al PSOE de discriminar a Galicia respecto a Cataluña y el País Vasco al plantear un freno a la transferencia plena de la autopista AP-9 a la Xunta en el debate que sobre dicho traspaso se ha iniciado en el Congreso de los Diputados. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, recordó ayer la transferencia de la AP-68 hecha a favor de la Administración vasca en la primavera del 2019 por el propio Pedro Sánchez, pese a que dicho vial transita por dos autonomías, mientras que la que explota Audasa solo lo hace por territorio gallego. «Pregúntome se as emendas do PSOE serían as propostas para AP-9 se fora unha autopista para Cataluña ou o País Vasco», dijo Vázquez, para criticar la argumentación socialista oficializada ante el Congreso de que se transfiera la gestión del vial pero no su titularidad.

«Sentémonos decepcionados. O PSOE falaba nos últimos meses de acordos históricos coa transferencia da AP-9 e o que vemos agora é que foi un engano ou nos estaban a mentir», añadió la responsable de las infraestructuras de Galicia.

Ser la única voz ante la concesionaria resulta vital para la conselleira, «porque asumir a xestión estando no territorio permite velar pola calidade do servizo, por as súas condicións, por unhas autorizacións áxiles e unha maior eficiencia», declaraba Ethel Vázquez, para insistir en la demanda de asumir la titularidad plena de la AP-9, circunstancia que le llevará, anunció, a pedir al Ministerio de Transportes que aclare su postura al respecto. «Dicían que o Goberno de Pedro Sánchez cumpría con Galicia, agora vemos o contrario», zanjó la conselleira mostrando su contrariedad ante la propuesta socialista de dividir la titularidad de la autopista entre las dos administraciones tras haber comprometido al actual Gobierno su cesión.

«O primeiro para o PSdeG, agora mesmo é a rebaixa», terció el secretario general de los socialistas, Gonzalo Caballero, que precisó que también respalda la transferencia a Galicia de la autopista. Advirtió Caballero que la concesionaria «non está conforme coas rebaixas, polo que non sabemos como vai reaccionar a empresa ante o Estado», añadió aludiendo a una posible fuente de conflicto que podría suscitarse durante la negociación del traspaso del vial. «Cómpre ver como evoluciona a negociación con Audasa», añadió, haciendo énfasis en que «o prioritario para nós é a histórica rebaixas de peaxes», anunciada para llevarse a cabo en julio.