«Educa en dixital»: 14.500 equipos informáticos para los alumnos más vulnerables durante la pandemia

José Miñones y Román Rodríguez, durante su visita al IES As Insuas de Muros

14.500 equipos informáticos con acceso a Internet para el alumnado más vulnerable. El delegado del Gobierno en Galicia destacó este lunes el compromiso personal y político de la ministra de Educación, Isabel Celaá. José Miñones puso de relevancia durante su visita al IES As Insuas, en el concello de Muros, el esfuerzo por dotar de ordenadores a alumnos en situación de vulnerabilidad en los centros educativos gallegos. Miñones, acompañado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, supervisó el desarrollo del programa «Educa en Dixital», una medida aprobada de modo extraordinario por el Ejecutivo durante la pandemia con el objetivo de paliar los efectos adversos del cierre de los centros en la evolución educativa de los alumnos.

A través de un convenio con la Xunta, por el que el Ejecutivo central asumió el 80 % del coste, y la Administración gallega el 20 % restante, el Gobierno adquirió cerca de 14.500 equipos informáticos por valor de 6,5 millones de euros. Dispositivos que llegaron a casi 700 centros de la comunidad. Miñones recordó que la pandemia y las clases a distancia que se impusieron en todo el territorio evidenciaron nuevas brechas en educación: «moitos alumnos vulnerables non puideron continuar co seu proceso de aprendizaxe porque non contaban cos dispositivos, a conectividade ou as ferramentas adecuadas para facelo».