El presidente del Tribunal Superior de Xustiza: «No podemos resignarnos a que haya señalamientos para el año 2024»

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el miércoles en su despacho. ANGEL MANSO

«En la Justicia de Galicia ya no partíamos de un escenario ideal, con 155.000 asuntos en trámite, saliendo de los efectos de la huelga del 2018, y llegó la suspensión de los plazos procesales por el confinamiento. Eso produjo una situación en los juzgados que obligó a tomar medidas para evitar situaciones problemáticas. Este último año y medio ha sido muy difícil para todos». El resumen que hace el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde (Ponferrada, 1956), refleja las consecuencias que la crisis sanitaria ha tenido en los juzgados gallegos. Pese a todo, el presidente es optimista: «Cuando se declaró el primer estado de alarma pensábamos en un aumento del 18 o el 20 % de asuntos en trámite, y a 31 de marzo el incremento es del 4 %. El resultado final puede considerarse aceptable, pero no vale asentarse en la autocomplacencia y pensar que está todo hecho».

—Entonces, la pandemia empeoró una situación ya complicada.

—Sí. Teníamos una serie de problemas previos, además de la huelga. Como la decisión de concentrar las cláusulas suelo en juzgados exclusivos. Eso produjo un colapso en determinado tipo de juzgados. Y había juzgados que ya teníamos marcados en rojo por el alto volumen de asuntos en trámite que tenían. La cifra de 155.000 asuntos en trámite a 1 de enero del 2020 no era ya buena, y había una tasa de congestión del 1,49, la sexta más alta de España. Por tanto, no estábamos en una buena situación cuando llegó la pandemia. Yo llevaba seis meses en el cargo y estaba intentando poner en marcha las medidas que llevaba en mi programa.

—¿Podrán retomarse esas medidas?

—Esas medidas no las hemos abandonado. Cuando dije que no quiero ser el presidente de la pandemia, lo dije en serio. Hemos seguido trabajando en las cuestiones anteriores a la pandemia. Pongo como ejemplo el juzgado de familia de Ourense. Tenía una tasa de asuntos en trámite muy elevada, con una cifra próxima al colapso, y con las medidas que hemos tomado y el esfuerzo de la magistrada titular, el juez de refuerzo y todos los operadores jurídicos hemos logrado que la situación de ese juzgado se esté normalizando.

—¿Quedan juzgados en rojo en Galicia?

—Sí, tenemos juzgados en rojo por sus asuntos en trámite. Creo que es inevitable en todos los tribunales superiores, porque no podemos actuar conforme a un plan establecido. Podemos tener unas ideas aproximadas, pero el número de asuntos que entran o la estabilidad de la plantilla no dependen del Tribunal Superior. Por ejemplo, no sabíamos que tras la expropiación del puerto seco de Salvaterra de Miño iban a entrar de golpe diez mil recursos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Nadie habría podido prever esa situación.

—¿Cómo afrontó la pandemia la Justicia?

—Una primera medida fue la suspensión de los plazos procesales, una acción garantista para favorecer a los que se les terminaba un plazo y no podían salir de casa. Pero, en mi opinión, esa suspensión duró mucho tiempo, y lo que en principio era beneficioso, a los dos meses ya era perjudicial porque mantenía a los juzgados paralizados. Se perdió un tiempo precioso que nos impidió responder adecuadamente a la ciudadanía.

—¿Qué papel jugaron los jueces durante el estado de alarma?

—Se limitaron las consultas médicas, no hubo colegios ni universidades, y la vida siguió adelante. Pero si tuviéramos cerrados los juzgados en todo el Estado se habría producido una convulsión social. Creo que los jueces han tenido un papel esencial. Han estado movilizados de una manera o de otra. El que no podía ir al juzgado siguió trabajando en casa, estudiando los casos, deliberando.

—Muchos dicen que la Justicia es lenta. Y hay señalamientos para el 2024. ¿Qué le dice al que ha sido citado para esa fecha?

—El ciudadano que tiene una citación para el 2024, lo primero que tiene que saber es que el presidente del Tribunal Superior de Xustiza es consciente de que eso no debe ocurrir. Tiene que saber que en este despacho eso no se ve como una situación normal. Pero cuando se dice que la Justicia es lenta, yo tengo que responder que la Justicia tiene una dimensión transversal de la que no puede prescindir. No es que el juez trabaje más o menos. Hay pruebas periciales, informes psicosociales, análisis de vehículos. Todo eso influye en el desarrollo lento o rápido de un asunto. Es cierto que hay asuntos para el 2024, incluso alguno he visto para el 2025, pero eso no es la regla general, ni nada a lo que nos tengamos que resignar. Yo voy a trabajar para que eso no siga ocurriendo, pero no podemos resolverlo de un plumazo.

—¿Qué hace el presidente del TSXG cuando ve una citación para el 2024? ¿Llama al juez de ese juzgado?

—Efectivamente, eso es lo que ocurre. Cuando el presidente del TSXG tiene conocimiento de que se ha hecho un señalamiento para el 2024, llama al juez titular del juzgado. No para pedirle explicaciones ni echar broncas, pero sí para saber por qué ocurre eso y buscar soluciones. Creo que mi labor no es justificar las cosas que pasan, sino explicarle a la ciudadanía por qué pasan. Desde que estoy en la sala de gobierno siempre damos información verídica, no ocultamos nada.

«El control por los jueces de cada media sanitaria es esencial. No debe haber atajos»

Las medidas tomadas por el Gobierno central y por las comunidades durante la crisis sanitaria han sido sometidas a la ratificación por parte de las autoridades judiciales. «Ese es el mensaje que debe calar en la sociedad, que cualquier decisión que se tome por parte de los Gobiernos puede ser controlada por los órganos judiciales o por parte del Tribunal Constitucional». El presidente del TSXG cree que es importante que los ciudadanos sepan que «siempre hay la posibilidad de un control».

—Durante la pandemia, usted dijo que no se podía anteponer la salud al Estado de derecho.

—He sostenido varias veces que por querer escapar de una pandemia, que puede ser transitoria, no debemos caer en otra sin libertades públicas de la que nos costó mucho salir. No estoy de acuerdo con que se tomen medidas que no puedan tener un control judicial, aunque sean de carácter sanitario. Eso es esencial. Puedo entender que las ganas de acabar cuanto antes con la pandemia nos lleve a coger atajos, pero estoy en contra de eso.

—¿Por eso ve necesario el control por parte de los jueces?

—El control de los jueces me parece que es esencial. Creo que es una de las claves del Estado de derecho, y a eso no debemos renunciar nunca.

—El TSXG ratificó todas las medidas planteadas por la Xunta.

—En España hubo varias posiciones por parte de los tribunales superiores, la más radical la del de Aragón, que ha considerado que estas ratificaciones no son constitucionales. Otras posturas tenían que ver con la proporcionalidad de las restricciones, con el toque de queda o con las limitaciones de movimientos. Pero, efectivamente, en Galicia, todas las medidas tomadas por la Xunta que han supuesto limitaciones de derechos fundamentales han sido ratificadas por el Tribunal Superior.

—¿Hubo dudas en algún momento sobre esas decisiones?

—Desconozco cómo se tomaron esas decisiones, que corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Lo mejor que puede hacer el presidente del Tribunal Superior es no entrometerse en la labor de otros jueces. Todo lo relativo a esas decisiones lo he conocido cuando ya estaban notificadas. Lo que sí puedo decir es que han debido de ser procesos bastante claros porque no hubo votos particulares.