El Gobierno invertirá 121 millones en el Plan Xacobeo

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante la presentación este viernes en Oviedo del Plan Turístico Nacional Xacobeo J.L.Cereijido

El Museo de Bellas Artes de Oviedo ha sido hoy la primera parada de la gira emprendida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para presentar el Plan Nacional Xacobeo 2021-2022. La ministra, Reyes Maroto, junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado esta mañana una inversión que supera los 121 millones de euros, financiados con los fondos Next Generation.

Acompañada del secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, la ministra ha explicado que el plan se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, el ejercicio de inversión pública y de reformas «más ambicioso» de la reciente historia económica del país y la «mayor oportunidad» desde la entrada en la Unión Europea. «El Camino de Santiago precisa de un plan específico para revitalizarlo aprovechando la celebración de un Año Santo que se prolongará durante 2022», ha subrayado la ministra, que ha añadido que «si el Xacobeo de 1993 fue fundamental para convertir el Camino de Santiago en producto estrella de nuestra oferta turística, 2021, el año de la recuperación, marcará un nuevo hito en la revitalización de esta ruta milenaria».

Cinco ejes de inversión

Según ha detallado Valdés, el plan se estructura en torno a cinco ejes principales de inversión. En primer lugar, el Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destino Xacobeo, dotado con 45 millones de euros que se destinarán a la mejora de los paisajes urbanos que atraviesan los Caminos; la movilidad, señalización y accesibilidad en las diferentes rutas; el embellecimiento de cascos históricos; o la rehabilitación de bienes culturales.

También se contempla el Programa de Desarrollo de Producto Turístico. A pesar de que el propio peregrinaje en sí mismo constituye un producto que trasciende su origen inicial religioso y que ya está consolidado hoy como un atractivo turístico con enormes recursos patrimoniales, naturales y culturales, tras el impacto de la pandemia, se requiere una estrategia global para posicionar de nuevo el Camino como un destino seguro. Para ello, se utilizarán 5 millones de euros para generar o apoyar iniciativas que consigan una experiencia más inclusiva, accesible y digital.

Además, a través de la partida para proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patromonio histórico, se destinarán más de 65 millones euros para intervenir en hasta 61 inmuebles de titularidad pública para convertirlos en sostenibles. Entre las inversiones más importantes figuran la ampliación del Museo de Bellas Artes de Oviedo y las actuaciones en la Catedral de Mondoñedo (Lugo), en la Finca El Parral (Burgos), en el Palacio de los Fernández Alejo (Toledo), el Monasterio de Iratxe (Navarra), la Casa Real de Alzira (Valencia) o el Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña (Huesca).

Al capítulo Programa Destinos Turísticos Inteligentes se destinarán cinco millones de euros para apoyar proyectos colaborativos entre destinos asociados a los Caminos de Santiago que sean miembros de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Los proyectos deberán tratarse de iniciativas que agrupen a toda la cadena de valor y garanticen un impacto real en la competitividad y sostenibilidad de la oferta turística asociada, y contarán con una inversión máxima de un millón de euros.

Por último, se incluye el Programa de promoción internacional. Turespaña, a través de la red exterior de consejerías y de su campaña de promoción internacional, invertirá más de un millón de euros para promocionar las principales rutas del Camino reconocidas por organismos internacionales. Entre las actuaciones previstas, se incluye la conversión de la oficina de atención al público de la Consejería de Turismo de España en Roma en un Centro Multimedia Interactivo que operará como punto de información del Xacobeo y cuya inauguración está prevista para el próximo 12 de julio.

Insuficiente para la Xunta

La presentación de ese plan en Oviedo disgustó a la Xunta, que había ofrecido a la propia ministra que se hiciera en Santiago. A la cita en Oviedo acudió la directora xeral de Turismo, Nava Castro. Aunque el Gobierno gallego no censura el fondo de ese programa, sí cuestiona los fondos que se han comprometido. Según la Vicepresidencia de Alfonso Rueda, los 121 millones no son suficientes, «sobre todo se se ten en conta que o Goberno galego, só para as actuacións en Galicia, destina este ano 85,6 millóns. Ademais, 45 dos incluídos polo Goberno central xa estaban previstos para plans de sostibilidade turística financiados con fondos europeos».

La Xunta espera «que o recoñecemento ao que Galicia significa no Xacobeo teña o seu reflexo nas asignacións aínda pendentes de concretar, se ben bota en falta que o traballo realizado ata agora polo Goberno central non fora máis áxil, con maior transparencia e cunha asignación orzamentaria máis xenerosa», acorde a una celebración «de especial interés público», como ha reconocido el Goberno central.