Llegan a Galicia palomas mensajeras que vienen perdidas desde Portugal

Ayer salía a la luz el hallazgo de varias palomas mensajeras en Galicia que vendrían perdidas de una competición colombófila que se celebró con miles de ellas en Portugal y en la que su vuelo tendría que haberse limitado al recorrido entre Algarve y Oporto. También parece que se ha pedido ayuda para encontrarlas tanto por parte de la Policía Local de Vigo como por parte de la Federación Colombófila Portuguesa. A los primeros precisamente se dirigió ayer una mariñana, Raquel Gegunde, alertando de que había encontrado una paloma mensajera anillada en el país vecino luso después de varios días viendo al animal paseándose por el cámping de Benquerencia, en Barreiros: «Yo no le hacía mucho caso, porque a veces aparece alguna y desaparece. Pero hoy [por ayer] vi que esa paloma estaba muy quieta y me dio por sacarle una foto. Cuando la aumento, veo que tiene anillos y que es una paloma mensajera». Descubrió la inscripción «2020 Portugal» y los números 0313312 en una pata. En la otra, un chip.

Buscando en Internet por «palomas mensajeras» encontró la noticia de las que se perdieron en Portugal, por lo que cree que es muy probable que pertenezca a dicho grupo. Acto seguido, contactó con la Policía Local de Vigo: «Me dijeron que guardara la paloma y que me la recogerían entre hoy y mañana». A Raquel Gegunde le llamó la atención que, tras una publicación suya en redes sobre la paloma, le llamaron varias personas dispuestas a recogerla, «diciéndome que tenían también palomas mensajeras y que, si quería, me la recogían». «Pero no se la voy a entregar a nadie que no sea el Seprona o la Policía. Sé que están muy valoradas. Solo quiero que la paloma vaya adonde tenga que ir, a su dueño o a la federación».