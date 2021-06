Galicia refuerza la oferta de FP con trece másteres y 99 nuevos proyectos de la modalidad dual

Xoán Crespo

La oferta de FP se incrementará para el próximo curso 2021/22 en Galicia. Después de la experiencia piloto con cinco másteres en el último ejercicio, ahora se pondrá en marcha trece cursos de especialización distribuidos en 27 grupos. No será la única novedad. También crecerá de manera notable la FP Dual, con 99 nuevos proyectos hasta alcanzar los163. «Trátase dun salto cualitativo e cuantitativo na oferta», aseguró este viernes el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez.

En el caso de los másteres, los trece que se implantan se distribuirán en 27 grupos con un total de 540 plazas para estudiantes titulados de ciclos medios y superiores. Se impartirán en veintiún centros de las siete ciudades gallegas y en el futuro CIFP Universidade Laboral de Culleredo. «Supón dar un salto de prestixio formando profesionais con alta cualificación», afirmó el conselleiro, apuntando que se centrarán «en áreas profesionais de presente, pero tamén de futuro», dijo. Habrá másteres para especializarse en ámbitos ligados a las nuevas tecnologías, como 5G, inteligencia artificial, big-data..., pero también en otras áreas como panadería y bollería.

La ciudad con más másteres será Vigo, con seis, seguida por Lugo, con cinco. Por su parte, A Coruña y Ferrol tendrán cuatro.Ourense, Pontevedra, Santiago y Culleredo ofertarán dos grupos máster cada una de ellas. Hay una veintena de plazas en cada uno de ellos hasta sumar las 540 ofertadas. En Vigo habrá másteres en el IES Ricardo Mella, IES Politécnico de Vigo, IES de Teis, CIFP Valentín Paz Andrade, IES Audiovisual y CIFP Manuel Antonio. En Lugo contarán con estos cursos de especialización el CIFP Politécnico, CIFP As Mercedes y el IES Muralla Romana. En A Coruña esta oferta educativa llegará al IES Fernando Wirtz, el CIFP Paseo das Pontes, el CIFP Ánxel Casal y el IES Urbano Lugrís. En Ferrol serán impartidos en el CIFP Ferrolterra y el CIFP Rodolfo Ucha. En Compostela la oferta de máster estará presente en el CIFP Politécnico de Santiago y el IES San Clemente; en Pontevedra, en el CIFP A Xunqueira y el CIFP Carlos Oroza; en Ourense, en el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel; y en Culleredo, en el CIFP Universidade Laboral.

Más de 2.300 estudiantes en FP Dual

Por su parte, en lo referente a la FP Dual, los 99 nuevos proyectos en 49 centros educativos sumarán 1.400 plazas y para ello contarán con la colaboración de 374 empresas. Con estas incorporaciones, Galicia sumará 163 proyectos en 57 centros. Podrán cursarlo más de 2.300 estudiantes con la implicación de 571 empresas. Este tipo de formación llegará a una treintena de concellos. En la provincia coruñesa son Arzúa, Cedeira, Cee, A Coruña, Culleredo, Curtis, Ferrol, Ordes, Ponteceso, As Pontes, Ribeira, Santiago y Zas. En la lucense: Chantada, Foz, Lugo, Mondoñedo, Monforte de Lemos y Ribadeo. Por su parte, O Carballiño, Lugo, Ribadavia y Vilamarín contarán con la oferta de FP Dual en Ourense, mientras que en Pontevedra llegará a A Estrada, Lalín, Moaña, Pontevedra, Valga, Vigo y Vilagarcía de Arousa. El plazo de solicitud de plazas tanto para los nuevos másteres como para los proyectos de FP Dual se abrirá el 25 de junio.

Este incremento de la oferta supone, según el conselleiro, un nuevo hito en la FP gallega. «Levamos unha década de revolución silenciosa», afirmó. En ese sentido, incidió en el cambio de percepción social sobre este tipo de formación. «Queremos que a FP sexa educación de prestixio. Antes non o era así, e hoxe si», afirmó. También aludió al crecimiento de la red de centros integrados desde el 2009: eran once y pasarán a ser 23. También se amplió la red de viveros de empresa de seis a 26 en la actualidad. «Apostamos por unha FP que responda ás necesidades da sociedade e do sector produtivo. É bo para o alumno e para a empresa», apuntó, detallando que la inserción laboral supera de media el 80 %, suponiendo más del 90 % en el caso de la dual.

Por otra parte, el conselleiro también se ha referido a la nueva ley estatal de FP. Aseguró que más que preocuparle el propio texto, «o que máis me preocupa é o proceso parlamentario» para que no termine siendo «un mercadeo» como lo fue, a su entender, la última ley educativa. «Agardo que non estropee o que funciona ben e que teña confianza na FP e nos profesionais», concluyó.