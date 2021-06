Galicia prevé 27 nuevas titulaciones universitarias hasta el 2026: doce grados y quince másteres

Xoán Crespo

El Mapa de Titulacións del Sistema Universitario de Galicia (SUG) hasta el 2026 prevé implantar una docena de grados y quince nuevos másteres. La pretensión es contar con el catálogo completo de titulaciones de España de manera que nadie tenga que salir de Galicia para cursar sus estudios. Así se recoge en el acuerdo marco firmado esta mañana entre el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, y los rectores de la Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde; de la Universidade de Santiago (USC), Antonio López, y de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa. «O obxectivo é que a oferta pública do SUG (Sistema Universitario de Galicia) cubra a totalidade das ofertas universitarias que existen no catálogo español, que haxa aquí todas as titulacións que existen», dijo Rodríguez.

En el caso de los másteres, la oferta prevista se corresponde con los quince que había señalado hace unos meses el estudio del Feuga teniendo en cuenta los nuevos perfiles profesionales demandados durante esta década y que todavía estaban sin cubrir. La previsión es que se implanten en el 2023-24. En lo referente a los grados, se incorporarán entre diez y doce nuevos para que estén ya en marcha en el curso 2024-25. Se trata de incorporar nuevas titulaciones inexistentes relativas a disciplinas relacionas con las biociencias, las ingenierías avanzadas, la sostenibilidad y las humanidades digitales. Sin embargo, están sin precisar esos nuevos grados. La que ya es fija en el calendario es el grado y el máster en Inteligencia Artificial en el curso 2022-23, que será ofrecido en las tres universidades públicas gallegas.

A la hora de implantar estos nuevos estudios de grado y posgrado, el acuerdo recoge que se tendrá en cuenta la especialización de los campus así como el hecho de aprovechar los recursos humanos ya existentes. También se realizará especial hincapié en las titulaciones de carácter interuniversitario, internacional o de la modalidad dual. El conselleiro y los rectores afirmaron, en todo caso, que se trata de una propuesta abierta, que tendrá que ir adaptándose.

Más plazas

A la implantación de nuevas titulaciones también se le añadirá la posibilidad de ampliar un 10 % las plazas con el objetivo de poder captar y mantener al alumnado. «Este acordo trata de fixar uns marcos, uns criterios comúns para despois desenvolver un reparto», afirmó Rodríguez, apuntando que se hace pensando en el alumnado, la diversificación de la oferta y atendiendo al mercado laboral. La intención es replicar el modelo del mapa del 2017, cuando se preveían veinte titulaciones de las que únicamente están pendientes cuatro, aunque el proceso para ellas ya están marcha.

Tanto el conselleiro como los rectores destacaron la importancia de este acuerdo y del trabajo coordinado de todo el SUG. Antonio López (USC) afirmó que aunque son tres universidades, «buscamos ese punto global». Incidió en que los criterios para definir el mapa se hicieron pensado en la sociedad, en las demandas del estudiantado y en la empleabilidad. «Hai que ser quen de adiantarse ás necesidades», afirmó. También valoró positivamente la autonomía que deja a las universidades a la hora de flexibilizar el número de plazas. Por su parte, Julio Abalde (UDC) destacó la «firme vontade de traballar xuntos» dentro de sus diferencias y especificidades. En la misma línea de ese trabajo en común se pronunció Manuel Reigosa (UVigo), quien avanzó que esta semana habrá un encuentro para abordar los másteres.

Plan de financiación

Por otra parte, respecto al Plan de Financiamento entre Xunta y Universidades, que también tienen que negociar Xunta y las tres universidades públicas, el conselleiro explicó que para su definición hay que aguardar al Consejo de Política Fiscal. Además, Rodríguez, a preguntas sobre la universidad privada, aseguró que «a Xunta non vai diminuír nin un só euro ás universidades públicas» por su creación. Apuntó que se trata de propuestas compatibles teniendo en cuenta que hay que respetar el marco legal.