Feijoo desliga su continuidad como presidente del PPdeG de una nueva candidatura a la Xunta

Sandra Alonso

Alberto Núñez Feijoo arrancó este martes sin la chaqueta y la corbata que suele utilizar durante su actividad institucional para dedicar tiempo a su partido, el PPdeG, que aspira a seguir presidiendo después del congreso que se celebrará dentro de un mes en Pontevedra. El «militante» Feijoo presentó los avales para su candidatura en la sede autonómica de San Lázaro, y a preguntas de los medios quiso dejar claro que va a seguir al frente de la organización en los próximos años (cuatro, en teoría), un puesto que también suele ocupar el candidato a la presidencia de la Xunta. Sin embargo, aclaró que esta cuestión órgánica «non obriga» a que él vuelva a ser el cabeza de cartel. Sin descartarlo, consideró «un acto de soberbia» hacer una «autoproclamación» a tres años vista, y lamentó que su decisión pueda haberse interpretado de otra forma por parte de la sociedad. Al contrario, afirmó que sería una «irresponsabilidade» desentenderse del PPdeG «e refuxiarme na presidencia da Xunta», indicó, porque considera que el partido tiene que seguir siendo «útil» a la sociedad gallega. Por contraste, lamentó que un BNG «radical» haya optado por tratar de seguir la agenda de partidos como Esquerra Republicana; mientras ve a un PSdeG «preocupado por cubrir as contradicións de Sánchez. Hai dous partidos que non se enteran de que o obxectivo é traballar por Galicia», sentenció.

Feijoo reflexionó sobre los liderazgos longevos como el suyo -asumió las riendas de los populares gallegos en el 2006- y expueso que estos deben basarse en la voluntad de la militancia y, a poder ser, deben ser «refrendados» por las urnas. Tras este comentario aclaró que no enviaba «ningún mensaje a nadie» y también calificó de «legítimos» a aquellos que se mantienen en la dirección de organizaciones a pesar de no tener buenos resultados en las elecciones.

Las municipales a la vista

El presidente en funciones del PPdeG expresó su confianza en que el congreso sirva para unir más al partido poniendo las ideas por delante de los nombres, y no ocultó que buena parte de las bases que se pongan en Pontevedra deberán de servir para activar la «maquinaria local» para presentar un proyecto competitivo con vistas a las elecciones municipales, que se celebran dentro de dos años. «As noticias van ser as propostas e non as disputas, sen perdedores porque o obxectivo é que gañe Galicia», adelantó, aunque también deslizó que se tratará de un congreso de «incorporación» de nuevos perfiles que renueven ideas y proyectos dentro del partido. A partir de hoy se inicia un tiempo de diálogo interno para marcar las líneas maestras del trabajo del PPdeG hasta el 2025, y para ello Feijoo va a celebrar reuniones con las directivas provinciales.