Otras tragedias con menores en actividades acuáticas en Galicia

Xabier Hurtado y Miguel Quan, los dos jóvenes tripulantes de un kayak, desaparecieron en Porto do Son el verano pasado ADRIÁN GONZÁLEZ

La Axencia Galega de Emerxencias ha confirmado hoy el fallecimiento de un niño de 11 años, de Carballo, ahogado en el embalse de A Fervenza (Mazaricos) durante una excursión con su colegio. Lamentablemente, no se trata del único accidente de esta estas características en aguas gallegas.

Otro accidente durante horario lectivo se vivió en el 2009, cuando un niño de cuatro años murió ahogado en la piscina de su colegio, el Liceo La Paz, de A Coruña, cuando realizaba una actividad acuática con su clase de primero de educación infantil. Tres meses más tarde, en junio, fallecía un niño de cinco años por la misma causa mientras pasaba un día de playa junto a su familia en un arenal del municipio coruñés de Boiro.

También en el 2009, concretamente en julio, un niño de 12 años murió mientras practicaba submarinismo con su padre en la playa de Espiñeiro, en Mera (Oleiros), tras quedar atrapado en un gancho para pescar pulpo.

Varios años más tarde, en junio del 2013, dos menores de ocho y doce años, hermanos de origen marroquí, fallecieron en el municipio de Salvaterra de Miño, en la frontera entre Pontevedra y Portugal, después de que uno de ellos cayera el río y su hermano se lanzara tras él para tratar de ayudarle.

Otro caso ocurrió en junio de 2019, cuando una niña de tres años murió ahogada en Nigrán (Pontevedra). La menor se precipitó a una piscina prefabricada ubicada en la finca de sus vecinos. La pequeña se habría introducido en la vivienda colindante sin que nadie se percatara.

Un caso más reciente tuvo lugar en julio del pasado año 2020 en Porto do Son (A Coruña), donde desaparecieron dos jóvenes procedentes de Noia —un menor de 17 años y otro de 18— cuando salieron al mar desde la playa de Caveiro en kayak. Según relató la única superviviente del grupo, la embarcación volcó y ya no fueron capaces de reflotarla. Salvamento Marítimo la encontró en unas rocas cercanas donde pudo refugiarse, pero no lograron localizar los restos mortales de sus acompañantes.