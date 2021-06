Educación prevé un plan de choque con 1.250 docentes para paliar los efectos de la pandemia en el aprendizaje

PACO RODRÍGUEZ

«Que ningún alumno se quede atrás». Ese es el objetivo, según aseguró este lunes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, del Plan Recupera que lanza la Xunta para paliar los efectos de la pandemia en el ámbito educativo y reforzar las competencias no adquiridas. Para apoyar al alumnado más vulnerable, mejorar el rendimiento académico y prevenir el riesgo de abandono escolar se dedicarán 1.250 docentes. La previsión es beneficiar en torno a 50.000 estudiantes a partir de 4º de Primaria, incluyendo ESO, Bachillerato y FP Básica.

El Plan Recupera contará con una inversión de 13 millones de euros y prevé cuatro líneas de actuación. Ya en el primer trimestre del año habrá un plan de choque para el refuerzo de las competencias en el alumnado con el objetivo de «normalizar a situación do ensino á etapa precovid», dijo el conselleiro. Hay dos actuaciones diferenciadas. La destinada a estudiantes de 4º y 5º de Primaria; 1º, 2º y 3º de ESO y 1º de FP Básica —aquellos cursos que no son considerados finales de etapa—, con una dotación de 800 docentes del programa ARCO. Se centrará en el primer trimestre del curso. En el caso de los cursos finales de etapa —6º de Primaria, 4º de ESO, 1º de Bachillerato (entendido segundo como ya más centrado en la ABAU) y 2º de FP Básica—, se reforzará la formación a lo largo de todo el año. Para ello están previsto 450 docentes del programa PROA. «Serán 1.250 docentes para reforzar aquelas competencias non adquiridas para aqueles alumnos que o precisen», aseguró Román Rodríguez.

En estas dos modalidades, el plan se articulará a través de la firma de un contrato-programa con cada uno de los centros participantes. En este caso, el conselleiro precisó que optaron por esta modalidad porque son los que mejor conocen «cales son as debilidades formativas».

De manera adicional, la Consellería pondrá en marcha un red de orientación personal y familiar para «facer un seguimiento anual aos alumnos que máis apoio necesitan», tanto desde el punto de vista educativo como familiar. En este caso, serán un total de 32 docentes los que integren esta red, que atenderán las necesidades de otras tantas zonas educativas, ya que en este caso se estructurará por áreas.

La tercera línea de trabajo se centrará en reforzar la formación del profesorado, un plan que presentará mañana martes. El Plan Recupera, por último, buscará reforzar el bienestar en las aulas. Para ello también habrá contratos-programa especiales. «Hai que seguir traballando no ámbito da convivencia», afirmó el conselleiro.

El plan presentado este lunes fue diseñado a través de un grupo de trabajo específico en el marco del Comité Educativo, y en diálogo con los distintos agentes de la comunidad educativa. De hecho, acompañaron este lunes al conselleiro las directoras de los institutos de Ames, Marisol Louro; de Valadares (Vigo), Eva López; y el colegio Paradai (Lugo), Marta Castro. «Vimos que neste curso se multiplicaron os problemas persoais e familiares. O illamento repercutiu no rendemento. Será necesario compensar e axudar ao alumnado máis vulnerable», afirmó Marisol Louro. Por su parte, Eva López destacó la importancia de las unidades de acompañamiento y orientación familiar y personal a la hora de resolver problemas que se escapan al ámbito académico.

Por otra parte, el conselleiro de Cultura, Educación y Universidade también resaltó que están trabajando en un protocolo de transición para ir diseñando la vuelta a la normalidad, que incluirá cambios en las medidas aplicadas en los centros.