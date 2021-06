El curso universitario arrancará en Galicia el 6 de septiembre

CESAR QUIAN

El curso universitario 2021-2022 arrancará el seis de septiembre en los siete campus gallegos. Dado que este año las pruebas extraordinarias de la ABAU (nombre oficial de la selectividad) volverán a realizarse en el mes de julio, los días 13, 14 y 15, el alumnado que acuda a ellas estará en condiciones de incorporarse con normalidad a las aulas desde el principio del cuatrimestre.

La fecha quedó ratificada en el decreto de precios públicos sobre el que informó favorablemente este lunes el Consello Galego de Universidades, autorizando que las tasas se congelen por undécimo año consecutivo. Las universidades gallegas volverán a tener así los precios medios más bajos de España para cursar estudios superiores. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destacó además que el precio de primera matrícula «é o mesmo xa se trate de grao, máster habilitante ou calquera outro tipo de máster oficial».

En la reunión del consejo también se dio luz verde a la implantación de nuevas o revisadas titulaciones en los campus gallegos para el curso próximo. En concreto, se autorizó la impartición por la USC del Grao en Xestión Cultural (heredero del Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural que desaparece); el Grao en Máquinas Navais en la UDC (renombrando y revisando el que el curso pasado se denominaba Grao en Tecnoloxías Mariñas); y el Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española en la UVigo (dando continuidad a los estudios de ambos idiomas en la Facultade de Filoloxía e Tradución viguesa).

También se admitió un nuevo programa de doctoramiento en Matemáticas e Aplicacións, conjunto entre las tres universidades y varios estudios de máster, nuevos o revisados: Dereito Transnacional da Empresa e das Tecnoloxías Dixitais (conjunto entre la USC y la Universidade do Minho); Desafíos das Cidades Atlánticas (conjunto en las tres universidades gallegas); Erasmus Mundus en Sostibilidade e Industria 4.0 Aplicada ao Sector Marítimo (conjunto entre la UDC, la Università degli Studi di Napoli Federico II y la University of Zagreb); Tecnoloxías en Márketing e Comunicación Política (USC); Sistemas Aéreos Non Tripulados (conjunto entre la UVigo y la USC); Xerontoloxía (conjunto entre la UDC y la USC); Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento (USC); y Agricultura e medio ambiente para o desenvolvemento (de la USC, pendiente de resolución por parte del Consejo de Universidades).

Tres nuevos centros

El Consello Galego de Universidades también dio el visto y place a la creación de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol, que integrará en un único centro las escuelas de Serantes y Esteiro, permitiendo crear sinergias entre sus distintas titulaciones y buscando captar más talento entre Erasmus, alumnado de posgrado, investigadores y docentes.

Además, dio luz verde a la creación de la nueva Facultade de Turismo de la Universidade da Coruña, donde se impartirá el título de Grao en Turismo, pero también quedarán adscritos los títulos de Máster Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos, que actualmente se imparte en la Facultade de Socioloxía, y el Programa de Simultaneidade entre o Grao de Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais, que se imparte desde la Facultade de Economía e Empresa.

También informó favorablemente la creación del Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX) de la Universidade de Vigo, una vez acreditada su excelencia científica.

Por otro lado, se aprobó la adscripción del Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG) a la Universidade de Santiago.