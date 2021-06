Los casos en colegios son el 18 % de los positivos por covid en Galicia

Una niña con mascarilla en un colegio de Tui, en una foto de archivo Oscar Vázquez

Muchas han sido las complicaciones del curso académico que está a punto de acabar, pero la comunidad escolar gallega parece de acuerdo en algo: la incidencia del covid-19 en las aulas fue menos de la que se temía.

La evolución de los positivos registrados entre el personal y el alumnado de los centros educativos ha ido pareja a la de la incidencia de la enfermedad en la sociedad gallega en general. Así, si el pico de la segunda ola de la pandemia se alcanzó en Galicia el 6 de noviembre, con casi 10.400 casos, en los colegios e institutos se registró el 7 de noviembre, con algo más de 1.300 positivos. Y tras las fiestas de Navidad, cuando empezó a gestarse la tercera ola, los casos comenzaron a escalar casi a la par, hasta alcanzar su punto álgido casi a la vez. El 29 de enero se registró el mayor número de contagiados en Galicia de toda la pandemia, 22.823. Dos días después, llegaba el máximo escolar, sumando 3.952 contagiados.

«Os colexios foron reproducindo en pequeno o que ía pasando na sociedade, porque non houbo transmisión dentro das escolas. A transmisión foi da sociedade aos centros, e non ao revés», explica el epidemiólogo y profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública Juan Gestal, que defiende que los datos han demostrado que fue «acertadísima» la decisión de reabrir los centros educativos y no volver a cerrarlos. «Cando chegou o virus criamos que isto sería como a gripe, e que os colexios serían unha fonte de infección terrible. Logo viuse que non, que os nenos se afectaban menos. Os colexios viñeron sendo un retrato do que pasaba fóra. Se aumentaban os contaxios na comunidade, aumentaban nos centros. Se medraban os positivos nunha determinada zona, notábase nas escolas desa área», argumenta.

Lo que sí ha ido variando a lo largo del tiempo es el peso que esos casos asociados a escuelas, colegios e institutos representan en el conjunto de datos de la comunidad. De hecho, en el primer gran pico de la pandemia los positivos escolares representaban entre el 12 y el 13 % de los generales, varios puntos por debajo del peso que la propia comunidad educativa tiene en la población general (entre el 16 y el 17 %, calculando que en los centros entran a diario unas 450.000 personas entre alumnado, profesorado y resto de personal).

Sin embargo, en el máximo de febrero los casos escolares eran más del 17 % del total. Actualmente rozan el 18 %, pero en mayo llegaron a ser más del 21 % (es decir, uno de cada cinco casos en Galicia tenía su reflejo en los centros). «Ese cambio de proporcións pode ser consecuencia da vacina, que está a reducir a incidencia do virus nos grupos de idade que a reciben, de aí que cambien as porcentaxes e aumente o peso de segmentos máis novos, como os asociados a colexios e institutos», dice Gestal.

269 infectados actualmente, a niveles de la primera semana de curso

Los casos activos de covid-19 en los centros educativos de Galicia bajaban este viernes hasta los 269, trece menos que veinticuatro horas antes. Es el cuarto día consecutivo por debajo de los 300, manteniéndose en cifras que no se daban desde la primera semana del curso.

Las aulas cerradas siguen siendo cuatro, situadas en el CEIP Manuel Padín Truiteiro, de Soutomaior; el CPR Outeiro das Penas, en Redondela; el CPR Tirso de Molina, de Ferrol; y el CPR Los Sauces, de Mos.

El área sanitaria de Vigo continúa mejorando sus datos, con 83 personas infectadas. El área de A Coruña registra 41 positivos; la de Lugo, 37; la de Pontevedra baja a 31; la de Santiago, a 30 positivos; en el área de Ourense hay 27 personas infectadas; y en la de Ferrol se registran 20 casos activos.