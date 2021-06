Jácome afronta una semana clave justo al llegar al ecuador del mandato

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense Santi M. Amil

En los dos primeros años de mandato, Ourense ha vivido una auténtica montaña rusa política que la próxima semana sigue prometiendo emociones fuertes. El lunes Gonzalo Pérez Jácome se someterá a una cuestión de confianza vinculada a una operación presupuestaria de 62 millones -la mayor de la historia del Concello- para gastar básicamente en obras. Paralelamente, siguen las negociaciones para el regreso del PP, que ya ha reconocido incluso Alberto Núñez Feijoo.

El primer intento de aprobar la citada modificación de crédito contó con el voto a favor de solo cuatro concejales: los tres que forman el gobierno de Jácome y el portavoz y ya único edil de Ciudadanos, José Araújo. Hay que recordar, en este sentido, que la configuración actual de la corporación es muy diferente a la que salió de las urnas en el año 2019. El otro concejal que tenía el partido naranja pasó a no adscritos, al igual que cuatro de los siete de Democracia Ourensana.

A ese contexto hay que añadirle que PP y PSOE han sido incapaces de llegar a un acuerdo para impulsar una moción de censura contra Jácome. Él lo sabe y por eso no tiene miedo a recurrir a la cuestión de confianza para llevar adelante la operación de los 62 millones de euros. El lunes se votará de nuevo y, si vuelve a perder, se abrirá un plazo de treinta días para que la oposición presente un candidato alternativo. Para ello sería imprescindible que se pusiesen de acuerdo socialistas y populares, algo que no contemplan ni unos ni otros.

Jácome ya negocia con el PP los detalles para su regreso al gobierno ourensano miguel ascón

De hecho, el PP en lo que está es en volver al gobierno de Jácome, que abandonó el pasado mes de septiembre ante las acusaciones de varios ediles de DO contra el alcalde por supuestas irregularidades en la gestión del partido. Sus denuncias han quedado hasta ahora en nada en los juzgados, tal y como recordó esta semana Feijoo. El presidente del PPdeG confirmó contactos con Jácome para la vuelta de los ediles populares al gobierno municipal.

Para que ese regreso sea efectivo deben resolverse discrepancias a nivel externo e interno. Por un lado, Jácome se resistía a ceder áreas clave a sus socios, especialmente la de Medio Ambiente, que debe gestionar la renovación del contrato de la limpieza. Además, el presidente local del PP, Jesús Vázquez, se opone a recuperar la coalición con DO y se especula cada vez con más intensidad con que acabará dimitiendo.

De hecho, no asistió al pleno que debatió la operación de los 62 millones, una ausencia que ha servido para evidenciar la división que históricamente arrastra el PP en la ciudad, un municipio donde el baltarismo no tuvo tradicionalmente la capacidad de influencia de la que sí disfruta en el rural. El número dos de Baltar, Rosendo Fernández, vicepresidente en la Diputación y secretario general provincial, criticó abiertamente a Vázquez en las redes sociales por no asistir a un pleno tan importante como ese. «No entiendo nada», censuró. Son movimientos que hacen prever una disputa encendida en el inminente congreso local.

Hoy voces en el PP que defiende que, si finalmente regresan al gobierno, el voto el próximo lunes debería ser a favor de los 62 millones y no la abstención de esta semana. Ese cambio tampoco daría la mayoría necesaria para aprobar ese día la propuesta, pero dejaría claro que se superaría la cuestión de confianza, un escenario que marcaría un punto de inflexión en el mandato justo en su ecuador.