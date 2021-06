Santiago Pemán, Xoan Luís Saco Cid, Esther Eirós y Manuel Vila López recibirán la Medalla Castelao

SANDRA ALONSO

La Xunta de Galicia ha anunciado este jueves los nombres de las personas que recibirán este año las Medallas Castelao, que buscan reconocer a gallegos destacados por su obra literaria, artística, intelectual o de comunicación. Son:

Xoán Luís Saco Cid, hasta hace unas semanas presidente Fundación Otero Pedrayo. Nacido en Ourense, catedrático de Latín, ejerció su carrera en Cáceres, Lugo y Ourense, y perteneció a las directivas del Ateneo de Ourense, además de ser miembro del Consello de Administración de la CRTVG y presidente del IGAEM.

Esther Eirós, periodista, vinculada profesionalmente a Radio Nacional y Onda Cero, una de las voces «máis recoñecidas» por su programa Gente viajera. Especialista en turismo, recibe el galardón en un año Xacobeo «do que seguro será unha excepcional embaixadora» de Galicia, dijo Alberto Núñez Feijoo tras el Consello da Xunta.

Manuel Vila López, docente de profesión, fundador de la Asociación de Promoción e Integración Gitana de Lugo. Dedicó cuatro décadas a este colectivo en esa provincia.

Santiago Pemán, «o noso home do tempo por excelencia», apuntó Feijoo. Fue inspector de vuelo y piloto de aviación civil, pero desde su entrada en la TVG en 1986 se asentó como referente de la información meteorológica con «unha morea de refráns sobre o tempo, con especial énfase no mundo do mar».

Y a nivel colectivo, la medalla recae en Centro Superior de Hostalería de Galicia, que lleva 25 años formando directivos y hosteleros con un «alto nivel de profesionalidade», un centro de referencia de Europa que se adscribe la Universidade de Santiago para tener su propio grado universitario. El jefe del Ejecutivo explicó que esta medalla también reconoce de alguna forma el esfuerzo de la hostelería por todos los problemas que está sufriendo durante la pandemia.