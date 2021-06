Javier Álvarez Salgado, exfondista: «El atletismo me dio lo mejor de mi vida»

Javier Álvarez Salgado posa en su casa de Nigrán, con las Cíes al fondo XOAN CARLOS GIL

La leyenda de Javier Álvarez Salgado se forjó en la edad de oro del atletismo mundial, a inicios de los 70. Cuando el finlandés Lasse Viren asombraba al mundo entero con sus victorias en la pista, cuando el palentino Mariano Haro sumaba cuatro medallas de plata consecutivas en el Campeonato Mundial de Campo a Través, y cuando el norteamericano Steve Prefontaine decía aquello de que no competía para ver quién llegaba primero a la meta, sino para saber quiénes eran los que no se rendían jamás.

«El atletismo me hizo muy feliz -dice Javier-, y me dio lo mejor de mi vida, que es mi familia. A mi esposa, Loly, la conocí en una pista de atletismo, y después de 51 años casados seguimos siendo tan felices como el primer día. Así que al deporte le debo lo más valioso que tengo. Siempre le estaré agradecido al atletismo -añade-. Y me gusta recordar el pasado, pero no quiero caer en la nostalgia. Prefiero vivir el presente».

Fue uno de los mejores fondistas europeos de todos los tiempos. Nacido en Vigo en el año 1943, como atleta poseía una calidad excepcional, que hizo que a finales de los años sesenta y a comienzos de los setenta lograse marcas (7.52 en 3.000 metros lisos en pista cubierta, 8.36 en 3.000 obstáculos, 13.26 en 5.000, 28.01 en 10.000, 1: 32.15 en la prueba de 30 kilómetros en ruta...) que aún hoy, cuando las pistas de ceniza han dejado paso a los materiales sintéticos, siguen cortando la respiración. Por aquel entonces el atletismo era, además del rey de los deportes, literatura, a medio camino entre la épica y la poesía. Un corredor de fondo era, en sí mismo, el espejo de los mejores valores de una sociedad. Pero los atletas tenían prohibida cualquier forma de profesionalismo, y era necesario compaginar los entrenamientos con alguna forma de ganarse la vida.

Javier comenzó a trabajar a los 14 años. Y cuando dio sus primeros pasos en el mundo del atletismo era empleado de una fábrica conservera, donde generalmente hacía el turno de noche. En los tiempos de sus grandes récords trabajaba en una gasolinera. Tras dejar el atletismo se adentró en el sector comercial, y fue uno de los grandes protagonistas de la expansión en España de firmas como Adidas. Además, fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Vigo entre 1983 y 1995.

Internacional en 45 ocasiones, en 1971 logró dos medallas de oro en los Juegos del Mediterráneo, ganando tanto los 5.000 como los 10.000 metros. El año anterior, en 1970, había logrado el bronce en la prueba de los 3.000 metros en el campeonato de Europa de Pista Cubierta.

Querido por todos, hoy disfruta dando largas caminatas con su esposa, cultivando su huerto y viendo correr a su nieto.

Fui

Atleta olímpico y concejal del Ayuntamiento de Vigo

XOAN CARLOS GIL

Soy

Hoy vive ajeno a toda clase de melancolía, disfrutando de los suyos, caminando y rodeado de amigos.