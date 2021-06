La Universidade da Coruña convoca el primer Premio de Investigación Epifanio Campo

f. fernández

Jacobo Campo Sáez (A Coruña, 1985) dirige, junto a su hermana Blanca, el grupo Rodonita, que popularmente es conocido por el nombre de su padre, Epifanio Campo. Tres años después del fallecimiento del emblemático empresario gallego (aunque nacido en un pueblo de León), su hijo lleva sobre sus hombros un hólding muy diversificado con unos 200 trabajadores en Galicia y una facturación de 35 millones en el 2018, que en este 2019 se convertirán en 37.

-¿Qué consejos le daba su padre sobre cómo dirigir las empresas?

-Que para dirigirlas y que no se te vayan de las manos hay que estar presente, que parece una tontería. Estar, me decía. Y es lo que estoy haciendo. Tenemos muy buen equipo y lógicamente no puedo estar en todas partes, pero lo intento. De pequeñito me llevaba a las fábricas, me contaba, me explicaba...