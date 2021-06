Casi 200.000 gallegos tienen un alcalde diferente al investido hace dos años

El de Ponteareas fue, hasta hoy, el último relevo en las alcaldías gallegas. Ocurrió el 21 de mayo, cuando la nacionalista Cristina Fernández (en la imagen) tomó el relevo del también nacionalista Xosé Represas, que murió pocos días después A.Hernández

Unas veces fue por las mociones de censura que cambiaron el color del gobierno, otras se debió a renuncias voluntarias al cargo y, en media docena de casos, el relevo estuvo motivado por una enfermedad muy grave del alcalde o por su fallecimiento. Casi 200.000 gallegos llegan este mes de junio a la mitad del mandato municipal teniendo al frente de su ayuntamiento a un regidor distinto de aquel otro que fuera investido tras las elecciones de mayo del 2019.

El pasado 21 de mayo se producía el último relevo de un alcalde del total de 25 cambios que se llevaron a cabo en Galicia en los dos primeros años del mandato municipal. Ocurrió en Ponteareas, donde la enfermedad que arrastraba el regidor nacionalista, Xosé Represas, le llevó a ceder el bastón de mando a la también nacionalista Cristina Fernández Davila. El regidor saliente fallecía apenas tres días después de que se consumara el relevo al frente del concello.

La muerte del mandatario local precipitó asimismo los cambios que se produjeron en los dos últimos años en Baralla, O Irixo, Mañón y Cangas do Morrazo. Y en parte también explica la sucesión familiar que se gestó en el municipio pontevedrés de Dozón, donde el pasado mes de mayo fallecía Adolfo Campos, quien fue alcalde del PP de manera ininterrumpida durante 33 años y que unos meses atrás, en junio del 2020, cedió el bastón de mando a su hijo, también llamado Adolfo Campos.

Mociones de censura

Las mociones de censura están detrás del trueque de color político registrado en media docena más de ayuntamientos. Son los de Catoira, Castrelo de Miño, Viana do Bolo, Mugardos, Fene y Ribadavia. La de la capital de O Ribeiro es la única moción que prosperó este año 2021, después de que el PSdeG y Ribeiro en Común, que suman mayoría en la corporación ribadaviense, anunciaran el pasado febrero un acuerdo para gobernar conjuntamente el resto del mandato hasta junio del 2023.

La censura de Ribadavia convirtió en alcaldesa a la socialista Noelia Rodríguez Travieso, tras apear del cargo al popular César Fernández, quien fuera en su día diputado autonómico y al que Manuel Baltar repescó de inmediato nombrándolo vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense.

Y es que, tal y como ocurrió en Ribadavia, el PSOE es el partido que más beneficio sacó en dos años de las mociones de censura, aunque en algunos de los casos la dirección suspendió de militancia a los concejales que participaron en este tipo de operaciones. Los socialistas -algunos ya exsocialistas- sumaron por esta vía tres nuevas alcaldías (Viana do Bolo, Catoira y Ribadavia) y en breve añadirán la de Salceda de Caselas debido al acuerdo de rotación en la alcaldía al que se llegó en junio del 2019. En cambio, solo perdieron el bastón de mando en Laza, por renuncia del regidor en favor del PP, aunque los acuerdos para la rotación de alcaldes que se deben plasmar en las próximas semanas también dejarán al PSdeG sin el bastón de mando en Toques y en San Amaro.

Saldo positivo del PP

La mociones de censura también le dejaron al PP un saldo positivo. Sumó por este procedimiento las alcaldías de Mugardos y Castrelo de Miño, así como la de Laza por renuncia del anterior regidor socialista. En contraposición, perdió solo dos: Fene y Ribadavia.

A quien no le rinden ganancia alguna las mociones de censura es al Bloque. La formación que dirige Ana Pontón perdió tres alcaldes por esta vía, los de Catoira, Castrelo de Miño y Viana do Bolo, y solo fue capaz de sumar uno a mayores, el de Fene. La mareas, por su parte, también están en retroceso. Perdieron la alcaldía de Mugardos, y cederán el mando del Concello de Salceda de Caselas debido al pacto turnista y no consiguieron sumar ninguna nueva.

Otros relevos fueron más pacíficos, pues obedecen a renuncias voluntarias de alcaldes por diferentes razones. En el caso del regidor de Brión y de Oroso, lo dejaron por motivos personales tras mandatos prolongados de varias décadas. Otros, como José Miñones, dejó la alcaldía de Ames para convertirse en delegado del Gobierno en Galicia.

La asunción de nuevas responsabilidades políticas también propició los relevos de Mondoñedo, Bande o Cenlle, cuyos alcaldes del PP se convirtieron en diputados autonómicos, o el de Moraña y Rodeiro, que dejaron el concello para asumir el papel de delegados de la Xunta.

Santa Comba, el tenso contrapunto a los relevos amistosos de Salceda y Toques

Al menos cuatro concellos gallegos cambiarán de alcalde en las próximas semanas, siempre y cuando se cumplan los acuerdos alcanzados por las diferentes fuerzas políticas para turnarse en la alcaldía. Se trata de pactos amistosos, en casi todos los casos, con la salvedad de la que ocurrirá en la localidad coruñesa de Santa Comba, donde el PP y el PSdeG registraron una moción de censura para apear de la alcaldía al alcalde y único representante de Compromiso por Galicia (CxG), David Barbeira.

El caso de Santa Comba es el ejemplo de un pacto de rotación en la alcaldía que no ha funcionado. Lo rubricaron CxG y PSdeG que, pese a compartir gobierno, se dedicaron a hacerse oposición entre ellos, provocando que el todavía alcalde se negara ahora a cederle el mando al socialista José Antonio Ucha. El propio Ucha, y el resto del PSOE, reaccionaron registrando junto con el PP la moción de censura pendiente aún de sustanciarse, y que convertirá en alcaldesa a la popular Josefa Pose.

Mucho más amigable es el relevo que está preparado en Salceda de Caselas, donde el 15 de junio, a las 12 horas, exactamente dos años después de que fuera investida alcaldesa Loli Castiñeira (Movemento por Salceda), se celebrará un pleno para pasarle el relevo a la socialista y socia de gobierno Verónica Tourón.

También en el Concello de Toques se prevé un relevo amistoso que apeará de la alcaldía al socialista Miguel Buján para cederle el bastón de mando a José Ángel Penas (BNG).

Si se cumplen lo pactado, el acuerdo de rotación provocará el segundo cambio de alcalde de este mandato en la localidad ourensana de San Amaro. El primer relevo fue entre dos socialistas, pero ahora el PSdeG debe cederle el mando a los independientes de Xuntos por San Amaro.