Una peregrinación a vela reivindica el papel de la mujer en el mar

El buque insignia de la travesía, con tripulación totalmente femenina, partiendo este viernes de Fuenterrabía

Mientras el sol lucía ayer viernes en prácticamente toda Galicia, nueve valientes abandonaban el puerto de Fuenterrabía (Guipúzcoa) bajo la lluvia que dejaba caer un cielo encapotado. Así comenzaron su travesía por mar hasta Santiago las nueve mujeres que forman la tripulación del buque insignia de la expedición Navega el Camino. Se trata de la sexta edición de esta iniciativa organizada por Northmarinas, con la que se pretende impulsar la navegación a vela como una de las formas oficiales de peregrinar hasta Compostela.

Este año es especial por dos motivos: porque es la primera vez que la aventura coincide con un Xacobeo, y porque se ha reclutado a una tripulación exclusivamente femenina para el barco principal, reivindicando la contribución de la mujer al desarrollo del sector marítimo y su papel en las distintas profesiones relacionadas con el mar.

Al timón estará toda una experta, la regatista asturiana Ángela Pumariega, medalla de oro en los Juegos de Londres 2012 junto a las gallegas TÁmara Echegoyen y Sofía Toro. «Cuando me lo comentaron desde la organización no lo dudé ni un segundo, me gustó muchísimo, tanto por el tema de navegar el Camino, que yo no sabía que se podía hacer a vela, como por el objetivo de este año de relacionar el mar y la mujer», explica.

Será la primera vez que Pumariega peregrine a Compostela, algo que para ella era una deuda pendiente. «En la precampaña olímpica nuestra base de entrenamiento era Vilagarcía de Arousa, y allí tuvimos también nuestro último campeonato de España. Estábamos muy cerca de ser seleccionadas para los juegos, así que me dije: ‘‘Voy a pasar por Santiago y pido el deseo de que nos ayude a lograr la clasificación, y si vamos a los juegos, pues habrá que hacer el Camino...''. Pero a día de hoy, aún no lo había hecho», cuenta con un tono entre divertido y culpable en la voz.

Junto a la regatista se han embarcado otras ocho mujeres de distintas actividades vinculadas al medio marino. Una de ellas es Patricia Alcubilla, que desde hace tres años coordina la travesía Navega el Camino, aunque este será el primero en que no lo hará desde tierra, sino a bordo de una embarcación. «Siempre he hecho apoyo terrestre, pero este año, con el tema mujer y mar, tenía que embarcarme, estar directamente involucrada», explicaba a pocos días de iniciar el viaje, reconociendo ciertos nervios. «La verdad es que lo he preparado poco. ¡Mentalmente aún estoy preparándome! Hacer el Camino a vela es duro, así que voy a meditar y mentalizarme», comentaba.

Las tripulantes en un momento de la salida de la expedición

La tripulación se completa con Sara Bárez y Arantzazu González, inspectoras de seguridad marítima de la Dirección General de la Marina Mercante; Edurne Egaña, directora de la Sociedad Euskadiko Kirol Portua que gestiona los puertos deportivos del País Vasco; Oihane Cabezas-Basurko, coordinadora técnica del proyecto LIFE LEMA, relacionado con la basura marina flotante; y tres rederas vascas de amplia trayectoria: Edurne Salaberria, Elena Sorondo y Ainhoa Altzibar.

Promoción de la costa norte

La travesía contempla once etapas de navegación, intercaladas con jornadas de descanso en distintos puertos, durante las que los peregrinos por mar comparten actividades culturales, gastronómicas y lúdicas que ofrecen los municipios involucrados, que en el caso gallego son Ribadeo, Viveiro, A Coruña, Muxía, Muros, A Pobra do Caramiñal, Vilagarcía, Padrón y Milladoiro. «Lo que queremos es promocionar la cornisa norte, que es una costa fantástica», explica Alcubilla. «Será todo un cambio, yo estoy acostumbrada a navegar para intentar llegar lo más rápido posible, aquí se trata de disfrutar el camino, ir haciendo paradas, conocer gente...», reflexiona Pumariega.

El tramo entre Padrón y Santiago lo completarán a pie. La llegada a Compostela está prevista para el 19 de junio.