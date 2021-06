Sanidad propondrá a los MIR un nuevo método telemático de elección de plazas

La ministra de Sanidad, Carolina Darias Borja Puig de la Bellacasa

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se reunirá hoy con los médicos internos residentes (mir) para proponer un nuevo modelo de elección de plaza. A pesar de ser telemático, la intención es que «permita acercarse lo más posible a lo que se puede hacer en una elección presencial», de modo que cuenten con un sistema que acabe con el conflictivo proceso en línea impuesto por la Dirección General de Ordenación Profesional, que ha puesto a los nuevos mir en pie de guerra.

La ministra aseguró en una entrevista en Onda Cero que con su propuesta no tiene «ningún interés ni en polemizar ni en causar ningún inconveniente a nadie», sino de actuar dentro del marco jurídico, «porque no se puede cambiar». Además, manifestó su compromiso, y el de todo el Ministerio de Sanidad, con llegar a una solución dentro del actual escenario telemático al que, por otro lado, «ninguna comunidad autónoma se opuso» y que, ha insistido, fue aprobado por el anterior ministro, Salvador Illa. «Yo me encontré el sistema cuando me incorporé», ha recordado.

Cabe destacar que el Parlamento de Galicia aprobó ayer una proposición no de ley donde pedían una adjudicación de plazas presencial o, en su defecto, una fórmula que, a pesar de ser telemática, permitiese conocer en todo momento las vacantes disponibles para la comunidad no se quede con plazas sin adjudicar.

En cualquier caso, Darias reiteró que la solución debe establecerse atendiendo al marco jurídico, ya que «una vez iniciado el proceso no se puede cambiar porque podría afectar a toda la convocatoria». Por este motivo, se ha buscado «una solución que permita acercarse lo más posible a lo que pueda hacerse en una elección presencial pero siendo telemática».

En relación con la página web, admitió que los primeros hubo problemas, aunque aseguró que en estos momento funciona correctamente. Actualmente, hay alrededor de 20 incidencias al día. El sistema ya cuenta con 9.320 solicitudes, de las cuales 7.475 son borradores.

No obstante, insistió en su «compromiso, determinación y voluntad» para encontrar una solución que se aproxime lo más posible al modelo que demandan los mir, que son «quienes representan el presente y el futuro del Sistema Nacional de Salud».