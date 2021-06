El BNG alerta de «un novo saqueo» de los Franco en Meirás y urge a la Xunta a proteger los bienes del pazo

Biblioteca de Emilia Pardo Bazán dentro de Meirás

Críticas del BNG a la Xunta a cuenta de Meirás y de la propia Xunta al Gobierno central. Los nacionalistas alertaron en el Parlamento de «un novo saqueo» de la familia Franco en el pazo, urgiendo a la Xunta a tramitar la ampliación de Bien de Interés Cultural sobre el edificio para proteger los bienes muebles que contiene. El Gobierno gallego recordó que la protección de los bienes de Meirás corresponde al Estado, al que reprocha que no haya respondido aún a la propuesta de colaboración impulsada desde el Ejecutivo gallego para hacerlo.

El secretario xeral técnico de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Manuel Vila, remitió así al convenio remitido al Gobierno para la ampliación a los mismos de la declaración de BIC. Vila reiteró que, pese a que el Gobierno emplace a la Xunta a iniciar los trámites para esta ampliación de la protección, «o Estado non pode renunciar a súas competencias» que le atribuyen la protección del Pazo de Meirás que es de su propiedad y, por tanto, de los bienes que están en su interior. «Esa non é a nosa posición porque nós temos tamén unha asesoría xurídica que acredita que iso é así», insistió VIla. que remarcó que es el Gobierno del Estado el que está habilitado para acometer este trámite tanto por ser el propietario del Pazo como por la propia Ley de Patrimonio Histórico.

Con todo, ha recordado que la Xunta remitió hace casi un mes una propuesta de convenio al Estado para diseñar un marco entre ambas instituciones que posibilite «dar seguridade xurídica» a las actuaciones, y lograr que aquellos bienes de interés histórico que no forman parte de la declaración BIC permanezcan en el patrimonio público. Por ello, ha lamentado que el Gobierno no haya contestado a la propuesta de la Xunta que no dará pasos en este sentido sin tener la seguridad jurídica necesaria ante el riesgo de «por salvar os mobles, perder o inmoble».

¿Quién protege los bienes del pazo de Meirás? José Manuel Pan

«Non se trata de culpas, trátase de dar pasos con seguridade», zanjó el secretario general de Cultura, que ve «un erro dende o punto de vista estratéxico que o Goberno opte por unha vía unilateral» al intentar trasladar a la comunidad autónoma una competencia que, a su entender, no le corresponde.

El BNG reclama a la Xunta que «tome a iniciativa»

El diputado del BNG Luis Bará demandó a la Xunta que «tome a iniciativa» para salvar los bienes que están dentro del Pazo y que son «imprescindibles» para contar su historia. El diputado del Bloque ha incidido en la urgencia con la que se deben adoptar decisiones, toda vez que los herederos del dictador Francisco Franco han presentado un recurso contra el auto judicial que decretó la suspensión de la retirada de los bienes muebles con el objetivo de «saquear» nuevamente a los gallegos.

«Estamos nunha conta atrás e nun momento crítico. A Xunta ten razóns dabondo para tomar a iniciativa e garantir todos eses bens», advirtió Bará, que lamentó que las administraciones competentes vayan a permitir un «espolio legalizado e bendecido pola xustiza» a pesar de que la Xunta cuente con informe de la Abogacía del Estado «que lle cobre as costas» a la hora de iniciar los trámites para la ampliación del BIC. «Non dean máis voltas e deixen de pasarse a pelota», insistió.