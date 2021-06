Caballero ya valida que el tren de Vigo a Madrid vaya por la variante de Santiago

Oscar Vázquez

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha dejado atrás sus reticencias a que los vigueses den un rodeo hacia el norte de Galicia para hacer en tren sus viajes a Madrid. El regidor olívico validó este miércoles la opción puesta ya a la venta por Renfe para encauzar a partir del día 14 el tren principal de unión con la Meseta a través de la variante de Santiago. Incluso anunció que ha planteado a la operadora ferroviaria que si la demanda lo hace factible, se llegue a tres frecuencias al día con Madrid por esa ruta. «La opción que yo planteo es la mejor posible, es un tren de altísimas prestaciones y de alta velocidad y en el tiempo más breve técnicamente posible», concedió el regidor.

Caballero se había manifestado hasta ahora en contra de que los vigueses tuvieran que hacer más kilómetros para ir a Madrid que los que requiere actualmente el viaje por la veterana línea paralela al río Miño. El alcalde eludió hasta ahora plantearse opciones como la variante compostelana de Conxo, con la que el tren vigués evitará llegar a la estación de Santiago, al entender que pronunciamientos a favor de dicha posibilidad formaban parte de una estrategia de presión del norte sobre Vigo. «No lo vamos a hacer, por mucho que los de A Coruña insistan y traten de engañar», manifestaba en octubre haciendo ver su temor a que en realidad se tratase de acostumbrar a los vigueses a hacer el recorrido por el eje atlántico para que a fuerza de reiteración se acabase por adoptar como definitivo ese rodeo y se truncase el proyecto de la variante por el valle de Cerdedo desde Pontevedra, previsto desde hace más de dos décadas para unir Vigo con Madrid en 3 horas.

Duración del viaje entre Vigo y Madrid La Voz

«Una humillación»

«No vamos a ir a Madrid en alta velocidad por Santiago, no voy a parar de denunciarlo», decía añadiendo que el viaje sería más largo en kilómetros y tiempo que por el recorrido del Miño. A esa circunstancia añadía y mantiene que es para Vigo «una humillación» la opción del transbordo en la capital gallega para los que en lugar de tomar el Alvia directo por el Miño optasen por un enlace con el tren procedente de A Coruña. Por ello Caballero recalca ahora que la fórmula del baipás, situado a dos kilómetros de la estación compostelana, evita «entrar en Santiago y, por su puesto, no parar en Santiago». Esa opción, que desde el martes vende Renfe desde el día 14 en adelante, merece a juicio del alcalde de Vigo una segunda frecuencia «en un mes o dos, y más adelante, si la demanda, que yo creo va a suceder, lo reclama, pondríamos una tercera línea también de Vigo a Pontevedra y Ourense, sin tampoco entrar en Santiago, lo que no haría ninguna de las tres», insistió.

Los tiempos que anuncia Renfe para ese recorrido son de 5 horas y 10 minutos, 30 minutos menos que por el itinerario actual del Miño y una hora por debajo también del requerido en el viaje mediante enlace en Santiago que funciona a primera hora del día.

Tres opciones

La oferta Vigo-Madrid para la segunda mitad de junio consta así de esa primera opción a las 6.40 horas mediante el enlace con el Alvia de A Coruña en Santiago; la segunda y nueva frecuencia a las 8.55 con paradas solo en Pontevedra, Ourense y Zamora, y la tercera que seguirá por el Miño con salida a las 15.25.

Concello de Vigo

El recorte que conseguirá el nuevo tren se obtiene obviando la parada de Vilagarcía y utilizando el baipás compostelano. El alcalde de Vigo concreta que la propuesta que le ha hecho a Renfe es que todas las frecuencias a Madrid salgan de la nueva estación de Urzaiz y dejen por tanto la de Guixar, dado que entiende que «la ruta del Miño está ahora descartada por ser más larga y que por cuestiones de mantenimiento tuvo cortes temporales de utilización importantes».

Caballero da su visto bueno a la ruta por las afueras de Santiago desde el convencimiento de que el actual Gobierno va a impulsar el recorrido más directo por Cerdedo, cuyos estudios hidrogeológicos anunció que se presentarán en breve. «No renunciamos en absoluto, al revés, se va a hacer porque además será la conexión directa de Oporto con Madrid en alta velocidad», precisó.