«En canto poidas... Camiña a Galicia», el vídeo que invita a conocer la comunidad gallega

La Voz de Galicia begoña r. sotelino

vigo / la voz 01/06/2021 08:51 h

La Xunta presentó ayer en Vigo su gigantesca campaña promocional Camiña a Galicia, que tiene por objetivo reactivar el turismo (el nacional para empezar), tras año y pico replegado por la pandemia. La batería de medidas pone como ingredientes la literatura idílica sobre las bondades de Galicia, los deberes hechos respecto a las medidas de seguridad sanitaria contra un virus que no se ha ido de vacaciones a otro planeta y, sobre todo, una abultada cartera con 8 millones de euros para contarle al mundo todo eso.

Como anunció el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, se hará a través de todo tipo de plataformas disponibles: 750 cuñas en radio, mil anuncios en televisión, centenares en prensa, redes sociales, mupis, paneles en aeropuertos, etcétera. El cálculo estima que el mensaje alcanzará al 75 % de la población y dejará un impacto con un alcance medio de «seis veces por persoa», anunció. «Vivimos no mellor lugar do mundo e isto hai que explicalo», justificó Rueda, recordando que el turismo supone el 10 % del PIB y que está empezando a coger fuerza de nuevo.

Otro protagonista del plan es el músico Xoel López, que incluye en su último disco una canción que no hizo específicamente para esta campaña, pero que le viene como anillo al dedo, y por eso es la elegida para la banda sonora de Camiña a Galicia. El cantante la interpretó en directo en el acto celebrado en el hotel Pazo Los Escudos, ante un público numeroso formado en gran parte por representantes del sector de la hostelería. El representante del Clúster de Turismo, Cesáreo González Pardal, recordó el éxito de iniciativas anteriores como los bonos turísticos, y también la importancia de este tipo de medidas, ya que «100.000 familias viven do turismo», que arrastra a otros sectores como la hostelería o la artesanía.

Cerró el acto el presidente de la Xunta, dejando un mensaje claro: «Amigos turistas, estamos preparados, sede benvidos». Núñez Feijoo subrayó la hospitalidad como forma intrínseca de ser de los gallegos, por lo que en ese nicho ya tiene reclutados gratis a «2,7 millóns de embaixadores». A mayores, repasó las cifras de vacunación como sello de seguridad in crescendo, con «máis do 50 % dos galegos vacinados coa primeira dose e cerca do 28 % coa segunda», lo que sumado a los planes en marcha convierte a la comunidad que dirige «no lugar máis seguro de España», afirmó.

Al finalizar, el presidente urgió a avanzar en cambios normativos necesarios para eliminar la obligación del uso de mascarilla en espacios exteriores, en aquellas comunidades que presenten buena situación epidémica y un porcentaje elevado de vacunación contra el covid, como es el caso de Galicia. Feijoo dijo también que «debería poder ofrecerse» a los visitantes la posibilidad de vacunarse cuando lleguen a España, argumentando que, si entre los objetivos del país está recuperar a sus 85 millones de turistas internacionales, «debería ter as vacinas suficientes» para ofrecerlas a los turistas. También destacó el Camino de Santiago, con la previsión de que bata el récord de cinco millones de visitantes este 2021-2022, el efecto imán de las islas Cíes y el crecimiento del Camino Portugués, que pasa por Vigo y es el único que suma peregrinos nuevos.